Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кавани: «Хотел бы вернуться в «Наполи», но еще будучи в хорошей форме»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани заявил, что хотел бы вернуться в «Наполи». Напомним, уругваец покинул «партенопейцев» летом 2013 года, перебравшись в Париж за 64,5 миллиона евро.

    «Я вернусь в Италию только ради «Наполи». Я обещал себе и своей семье, что если однажды вернусь на Апеннины, то только в неаполитанский клуб.

    Когда я покинул «адзурри», я сказал, что при случае хотел бы вернуться сюда, но только будучи еще в хорошей форме. Мне не хотелось бы возвращаться сюда на закате карьеры. Поэтому, если я и вернусь, то еще полным сил», -сказал Кавани.

    В минувшем сезоне Кавани провел 50 поединков, забив 49 голов и сделав шесть результативных передач. Действующий контракт 30-летнего игрока истекает в июне 2020 года.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2017 20:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11