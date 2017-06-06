Кавани: «Хотел бы вернуться в «Наполи», но еще будучи в хорошей форме»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани заявил, что хотел бы вернуться в «Наполи». Напомним, уругваец покинул «партенопейцев» летом 2013 года, перебравшись в Париж за 64,5 миллиона евро.

«Я вернусь в Италию только ради «Наполи». Я обещал себе и своей семье, что если однажды вернусь на Апеннины, то только в неаполитанский клуб.

Когда я покинул «адзурри», я сказал, что при случае хотел бы вернуться сюда, но только будучи еще в хорошей форме. Мне не хотелось бы возвращаться сюда на закате карьеры. Поэтому, если я и вернусь, то еще полным сил», -сказал Кавани.

В минувшем сезоне Кавани провел 50 поединков, забив 49 голов и сделав шесть результативных передач. Действующий контракт 30-летнего игрока истекает в июне 2020 года.