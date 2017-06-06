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    Кавани не сыграет с Италией из-за травмы

    Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани вынужден будет пропустить предстоящий товарищеский матч с Италией. 30-летний футболист повредил заднюю поверхность бедра в предыдущем матче, в котором его команда встречалась с Ирландией (1:3).

    Товарищеский матч Италия – Уругвай состоится в среду, 7 июня, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    06.06.2017 10:04
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