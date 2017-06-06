Кавани не сыграет с Италией из-за травмы

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани вынужден будет пропустить предстоящий товарищеский матч с Италией. 30-летний футболист повредил заднюю поверхность бедра в предыдущем матче, в котором его команда встречалась с Ирландией (1:3).
Товарищеский матч Италия – Уругвай состоится в среду, 7 июня, в 21:45 по московскому времени.
Informe de Sanidad de la AUF sobre lesión de Edinson Cavani. El futbolista no estará a disposición para el amistoso del miércoles vs Italia. pic.twitter.com/wOhXVK6IuI— Selección Uruguaya (@Uruguay) 5 июня 2017 г.