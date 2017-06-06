Кавани не сыграет с Италией из-за травмы

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани вынужден будет пропустить предстоящий товарищеский матч с Италией. 30-летний футболист повредил заднюю поверхность бедра в предыдущем матче, в котором его команда встречалась с Ирландией (1:3).

Товарищеский матч Италия – Уругвай состоится в среду, 7 июня, в 21:45 по московскому времени.