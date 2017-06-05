Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азар не поможет «Челси» на старте сезона-2017/18

    Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар в ближайшее время ляжет на операционный стол. 26-летний игрок получил перелом лодыжки в расположении национальной команды и теперь подвергнется хирургическому вмешательству. Срок восстановления займет порядка трех месяцев. Таким образом, хавбек на сможет помочь «пенсионерам» в начале нового сезона.

    Чемпионат Англии стартует 12 августа. За шесть дней до этого синим предстоит провести поединок за Суперкубок с «Арсеналом».

    В минувшей кампании Азар провел 43 матча, записав свой актив 17 голов и семь результативных передач.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2017 17:25
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 5 июня 2017, 23:35

      Скорейшего выздоровления!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 5 июня 2017, 18:35

      Как же я ненавижу эти матчи сборных

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 июня 2017, 18:32

      Очень некстати...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      bakha23 5 июня 2017, 18:11

      Весь сезон норм был в клубы и вот такое жаль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 июня 2017, 17:48

      теперь мы просто обязаны покупать кого то, уровня Алексиса Санчеса . . . на одном Виллиане и Сеске, начало не вытащить . . . Нужны Антонио и сам Санчес

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      alikatos 5 июня 2017, 17:26

      жаль

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11