Азар не поможет «Челси» на старте сезона-2017/18

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар в ближайшее время ляжет на операционный стол. 26-летний игрок получил перелом лодыжки в расположении национальной команды и теперь подвергнется хирургическому вмешательству. Срок восстановления займет порядка трех месяцев. Таким образом, хавбек на сможет помочь «пенсионерам» в начале нового сезона.

Чемпионат Англии стартует 12 августа. За шесть дней до этого синим предстоит провести поединок за Суперкубок с «Арсеналом».

В минувшей кампании Азар провел 43 матча, записав свой актив 17 голов и семь результативных передач.