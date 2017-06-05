Агент: «Видмер мог бы покинуть «Удинезе» ради «Наполи»

Агент Фреди Штрассер, представляющий интересы полузащитника «Удинезе» Силвэна Видмера, сообщил, что игрок мог бы покинуть «зебр» ради перехода в «Наполи». Ранее появилась информация, что неаполитанцы заинтересованы в услугах 24-летнего швейцарца и готовы включить в сделку по нему нападающего Леонардо Паволетти.

«Переезд в Неаполь станет для Видмера хорошей возможностью. Я не в курсе, делали ли «партенопейцы» официальное предложение «Удинезе», но если бы оно поступило, игрок мог бы покинуть черно-белых.

Будущее футболиста в любом случае будет решаться только после отборочного матча к ЧМ-2018 между Швейцарией и Фарерскими островами, который состоится 9 июня», – сказал Штрассер.

Видмер перешел в «Удинезе» из «Гранады» в июле 2013 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей, записав на свой счет четыре голевые передачи. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 7,5 миллиона евро.