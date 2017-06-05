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    Варга порекомендовал Смолову не торопиться с переходом

    Известный футбольный агент Шандор Варга порекомендовал нападающему «Краснодара» Федору Смолову не торопиться менять клубную прописку. Он уверен, что футболист сможет это сделать после того, как проявит себя на предстоящем Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.

    – Смолов, по-вашему, этим летом уедет из России?

    – Не думаю. Да, играет Смолов красиво. Но, мне кажется, Федору следует для начала показать себя на Кубке конфедераций, а потом на домашнем чемпионате мира. Тогда уже можно будет говорить про серьезный европейский клуб. А переходить абы куда сейчас не стоит. Если человек перерос чемпионат России на две головы, то ему, конечно, нужно уезжать уже нынешним летом. Но таких исполнителей пока я что-то не вижу…

    – А как проявить себя на крупных турнирах составе сборной России, которая пока особо никого не убедила? Игра нестабильная, состав до конца не сформировался, результаты контрольных матчей не слишком радуют…

    – Понимаете, когда нет отборочного цикла, и ты играешь только контрольные, а не товарищеские, как любит говорить Черчесов, матчи, очень сложно настроить ребят выкладываться на полную катушку. По идее, у игроков в голове может сидеть мысль: мы уже на чемпионате мира!

    Кроме того, у Черчесова нет такого материала, с которым можно претендовать на победу на домашнем крупном турнира. И, конечно, обстоятельства в последнее время складываются не в пользу главного тренера. Имею в виду травмы ведущих игроков. Если все футболисты вернутся в строй, мы увидим другую сборную. Рано делать выводы по работе Черчесова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2017 08:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 июня 2017, 16:24

      Федя мы тебя не отдадим,такой "БЫЧОК" самим нужен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 июня 2017, 16:13

      Смотрю, все куда то уходят из Краснодара,Гранквист.Федя,Береза и.т.д Что то тут не то,кто же будет играть у быков ЛЕ????

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      Рейтинг: +563

      tank219 5 июня 2017, 13:56

      В серьезных клубах таких Федей как грязи. Это раз. Перерос лигу на две головы тот, кто забьет больше Велика, когда тот дурью не маялся. Это два. Впереди КК и ЧМ, где он будет играть, две супервитрины, чтобы показать себя. Вспомните пример Беланова из Киева, блеснул всего в одной игре на ЧМ и какой контракт. Вообще я не слышал, что Челси с Монако и Дортмундом на рынке за Федю рубились, наверное упустил что то.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 июня 2017, 13:18

      Сейчас рано делать выводы, а завтра - поздно.

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 5 июня 2017, 12:19

      Красиво сказал

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      Рейтинг: +886

      xColaz 5 июня 2017, 11:22

      Бомбардир настолько уверен, что это "Главная Новость"? В чем смысл затирать спамом раздел главных новостей?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2017, 11:06

      Куда переходить Ф.Смолову, когда нет предложений из европейских клубов.

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 5 июня 2017, 10:08

      в Европу надо уходить ,раз Галицкий в РФПЛ не отпустит. А то время уйдёт,пик формы пройдёт.

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      Рейтинг: +161

      adekvat 5 июня 2017, 09:56

      27 лет дяденьке через пару тройку лет переходить только в урал или арсенал прийдется.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 июня 2017, 09:33

      По сути то прав.Если и переходить то в топ клуб.А сейчас предложений по ходу нет.

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 > Gullit 76 5 июня 2017, 13:01

      В топ клуб!??? И сидеть на банке? Или выбить с основы обамеянга? Агуэро? Левандовски и тд?)

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > dimon2602 5 июня 2017, 15:00

      Именно!Пусть пробует,пытается,добивается - стремится стать лучшим.а иначе зачем мне за него болеть?

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