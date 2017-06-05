Варга порекомендовал Смолову не торопиться с переходом

Известный футбольный агент Шандор Варга порекомендовал нападающему «Краснодара» Федору Смолову не торопиться менять клубную прописку. Он уверен, что футболист сможет это сделать после того, как проявит себя на предстоящем Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.

– Смолов, по-вашему, этим летом уедет из России?

– Не думаю. Да, играет Смолов красиво. Но, мне кажется, Федору следует для начала показать себя на Кубке конфедераций, а потом на домашнем чемпионате мира. Тогда уже можно будет говорить про серьезный европейский клуб. А переходить абы куда сейчас не стоит. Если человек перерос чемпионат России на две головы, то ему, конечно, нужно уезжать уже нынешним летом. Но таких исполнителей пока я что-то не вижу…

– А как проявить себя на крупных турнирах составе сборной России, которая пока особо никого не убедила? Игра нестабильная, состав до конца не сформировался, результаты контрольных матчей не слишком радуют…

– Понимаете, когда нет отборочного цикла, и ты играешь только контрольные, а не товарищеские, как любит говорить Черчесов, матчи, очень сложно настроить ребят выкладываться на полную катушку. По идее, у игроков в голове может сидеть мысль: мы уже на чемпионате мира!

Кроме того, у Черчесова нет такого материала, с которым можно претендовать на победу на домашнем крупном турнира. И, конечно, обстоятельства в последнее время складываются не в пользу главного тренера. Имею в виду травмы ведущих игроков. Если все футболисты вернутся в строй, мы увидим другую сборную. Рано делать выводы по работе Черчесова.