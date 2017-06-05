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Варга порекомендовал Смолову не торопиться с переходом

5 июня 2017, 08:05
18

Известный футбольный агент Шандор Варга порекомендовал нападающему «Краснодара» Федору Смолову не торопиться менять клубную прописку. Он уверен, что футболист сможет это сделать после того, как проявит себя на предстоящем Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.

– Смолов, по-вашему, этим летом уедет из России?

– Не думаю. Да, играет Смолов красиво. Но, мне кажется, Федору следует для начала показать себя на Кубке конфедераций, а потом на домашнем чемпионате мира. Тогда уже можно будет говорить про серьезный европейский клуб. А переходить абы куда сейчас не стоит. Если человек перерос чемпионат России на две головы, то ему, конечно, нужно уезжать уже нынешним летом. Но таких исполнителей пока я что-то не вижу…

– А как проявить себя на крупных турнирах составе сборной России, которая пока особо никого не убедила? Игра нестабильная, состав до конца не сформировался, результаты контрольных матчей не слишком радуют…

– Понимаете, когда нет отборочного цикла, и ты играешь только контрольные, а не товарищеские, как любит говорить Черчесов, матчи, очень сложно настроить ребят выкладываться на полную катушку. По идее, у игроков в голове может сидеть мысль: мы уже на чемпионате мира!

Кроме того, у Черчесова нет такого материала, с которым можно претендовать на победу на домашнем крупном турнира. И, конечно, обстоятельства в последнее время складываются не в пользу главного тренера. Имею в виду травмы ведущих игроков. Если все футболисты вернутся в строй, мы увидим другую сборную. Рано делать выводы по работе Черчесова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Краснодар Россия Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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Бугимен
1496642873
Смешно,чтобы уехать в Европу играть Смолову должны быть хорошие предложения!
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ПФК ЦСКА Моscow
1496643452
сколько еще ждать? нужно уже перебираться в европу
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Garrincha58
1496643564
это он в Краснодаре король, а вот где нибудь в другом клубе не факт что станет принцем
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ProstoPolzovatel
1496643955
Ну в целом-то да, но всё от выступления команды зависит...вот если выступят как на Евро-08, тогда Смолов будет многим интересен...но это надо ещё сделать
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Дядя Серёжа
1496644293
Если покажет товар лицом, то вперёд. Обмажется - в Краснодар.
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Gullit 76
1496644435
По сути то прав.Если и переходить то в топ клуб.А сейчас предложений по ходу нет.
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adekvat
1496645819
27 лет дяденьке через пару тройку лет переходить только в урал или арсенал прийдется.
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vladimir-7
1496649979
Куда переходить Ф.Смолову, когда нет предложений из европейских клубов.
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Бугимен
1496668428
Смотрю, все куда то уходят из Краснодара,Гранквист.Федя,Береза и.т.д Что то тут не то,кто же будет играть у быков ЛЕ????
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REDAT
1496669070
Федя мы тебя не отдадим,такой "БЫЧОК" самим нужен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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