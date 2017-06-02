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    Болельщик «Реала» пешком прошел от Мадрида до Кардиффа на финал ЛЧ

    Болельщик мадридского «Реала» Альфредо Дуро пошел пешком на финал Лиги чемпионов, в котором его клуб встретится с «Ювентусом». Источник встретился с испанцем в английском Бристоле, что в около 70-ти километрах от столицы Уэльса. По пути мужчина воспользовался водным транспортом.

    «Реал» – это моя жизнь. Мы живем ради Лиги чемпионов. Это наше соревнование», – сказал испанец.

    Напомним, решающий матч главного клубного трофея Европы состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    02.06.2017 19:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1631

      sерж 3 июня 2017, 17:11

      его фамилия говорит сома за себя

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 июня 2017, 07:07

      Не дай бог Хабаровск в финал попадёт.
      Никто не дойдёт.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 2 июня 2017, 20:59

      Я завтра на работу (на сутки) пешком иду, 2км, там лигу чемпионов по телеку посмотрю !!

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 20:27

      За месяц вполне можно дойти . Наш Конюхов бы наверное за неделю одолел !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 2 июня 2017, 20:12

      расстояние примерно 1200-1300 км, средняя скорость пешехода 3-4 км/ч, идти около года...

      -2
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      Рейтинг: +6

      Duken > Vagner44 2 июня 2017, 20:17

      С математикой у тебя совсем туго

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > I_R_O_N_M_A_N 2 июня 2017, 20:41

      оп, ошибочка, ты прав ... идти около 3 недель

      2
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 2 июня 2017, 19:51

      Интересно))) Если отталкиваться только от заголовка и текста новости, то и Ла-Манш он пешком перешёл)) Или перепрыгнул, всё-таки? Тогда понятно))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > ZENIT GOAL 2 июня 2017, 20:24

      Та нет , воспользовался водным транспортом .

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > dok66 3 июня 2017, 11:11

      Да это понятно, в видео говорится про лодку))
      Но в тексте новости этого нет, там пишут строго про "пешком"))

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