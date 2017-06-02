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  • Болельщик «Реала» пешком прошел от Мадрида до Кардиффа на финал ЛЧ

Болельщик «Реала» пешком прошел от Мадрида до Кардиффа на финал ЛЧ

2 июня 2017, 19:29
10

Болельщик мадридского «Реала» Альфредо Дуро пошел пешком на финал Лиги чемпионов, в котором его клуб встретится с «Ювентусом». Источник встретился с испанцем в английском Бристоле, что в около 70-ти километрах от столицы Уэльса. По пути мужчина воспользовался водным транспортом.

«Реал» – это моя жизнь. Мы живем ради Лиги чемпионов. Это наше соревнование», – сказал испанец.

Напомним, решающий матч главного клубного трофея Европы состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: BBC
Лига чемпионов Реал
Комментарии (10)
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ZENIT GOAL
1496422310
Интересно))) Если отталкиваться только от заголовка и текста новости, то и Ла-Манш он пешком перешёл)) Или перепрыгнул, всё-таки? Тогда понятно))
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Vagner44
1496423553
расстояние примерно 1200-1300 км, средняя скорость пешехода 3-4 км/ч, идти около года...
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dok66
1496424444
За месяц вполне можно дойти . Наш Конюхов бы наверное за неделю одолел !
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МАКАРШВЕД
1496426349
Я завтра на работу (на сутки) пешком иду, 2км, там лигу чемпионов по телеку посмотрю !!
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subbotaspartak
1496462831
Не дай бог Хабаровск в финал попадёт. Никто не дойдёт.
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sерж
1496499093
его фамилия говорит сома за себя
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