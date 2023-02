Болельщик «Реала» пешком прошел от Мадрида до Кардиффа на финал ЛЧ

Болельщик мадридского «Реала» Альфредо Дуро пошел пешком на финал Лиги чемпионов, в котором его клуб встретится с «Ювентусом». Источник встретился с испанцем в английском Бристоле, что в около 70-ти километрах от столицы Уэльса. По пути мужчина воспользовался водным транспортом.

«Реал» – это моя жизнь. Мы живем ради Лиги чемпионов. Это наше соревнование», – сказал испанец.

Напомним, решающий матч главного клубного трофея Европы состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

Is @alfredoduro1 the most dedicated #RealMadrid fan? He's walking to the #ChampionsLeagueFinal from his home. Here he is in #Bristol: pic.twitter.com/GZETR2JsPm