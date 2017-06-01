Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлюченко об Ари: «С таким человеком я бы в одной команде играть не стал»

    Бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко, ныне выступающий за «Арарат», прокомментировал свои высказывания о форварде «Локомотива» Ари после драки в финале Кубка России. По словам Павлюченко, он был поражен поведением бразильца в чужой для него стране.

    – Смоделируем ситуацию: через неделю в «Арарат» приезжает Ари. Ваша реакция?

    – Он туда не приедет. Ну, или меня там после этого не будет.

    – Весь вечер после финала Кубка России вы повторяли про него одну и ту же фразу. Почему вы не могли остановиться?

    – Возможно, стоило подобрать другое слово – не надо было так грубо. Но когда я посмотрел повтор, меня переклинило!

    Если бы я в «Тоттенхэме» подбежал бы и ударил англичанина, думаю, меня бы футбольная федерация тут же отправила домой. Поэтому я не понимаю, как такое возможно: человек приезжает из Бразилии и бьет русского футболиста.

    Подрались бы русские, я, может, нормально бы отнесся. Но когда бразилец бьет русского – это ненормально. Человек приезжает в нашу страну, зарабатывает деньги, но начинает качать права и бьет игрока со спины. Конечно, неправильно, что я так нецензурно начал выражаться.

    Когда чуть остыл, понял, что нельзя было так делать. Но в тот вечер я этого не понимал. И понеслось…

    – Вы говорили, что Ари в «Краснодаре» вел себя так же.

    – Я его лично не знаю как человека, но знаю футболистов, которые с ним играли. Мне все говорили, что он всегда такой был. Даже бразильцы говорили! Если сами бразильцы говорят, то вообще не знаю.

    Я бы с таким человеком не мог бы играть в команде. А если бы играл, то дрался бы с ним постоянно. Слышал, что на тренировках в «Спартаке» он то же самое делал. Если русский цеплялся с иностранным футболистом, он подбегал и мог чуть ли не начать бить.

    – Если бы он полетел в Екатеринбург на матч с «Уралом», руку ему бы не пожали?

    – Я лично – точно нет. Вообще мы сидели с командой и договорились, что если он прилетит, то перед игрой на рукопожатии ни один футболист стартового состава не подаст ему руки. Но в игре ничего бы не было: никаких драк, никаких травм. Даже не было мыслей сломать ему ноги или наступить на ахилл. Зачем? Он тоже футболист, у него тоже есть семья.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2017 22:08
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 2 июня 2017, 15:10

      Такой дурак...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 2 июня 2017, 14:57

      ))) Смешной.
      Ари с тобой в одной команде точно не будет. Он не перейдет в клуб 3-го дивизиона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Pinasonic 2 июня 2017, 14:14

      Чуете чем то пахнет?.... Расист, расист!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 2 июня 2017, 11:14

      разжигай, но помни - 282))
      а так по делу всё сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 10:01

      Не зря Ари все-таки в Екатеринбург не полетел .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 июня 2017, 09:53

      Московский Арарат, Карл!
      АРАРАТ! КАРЛ!!! МОСКОВСКИЙ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 05:08

      Ари однако в Арарат не возьмут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      Андрей3088 2 июня 2017, 03:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ари - мужик!!! Постоял за товарищей по команде!!!

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > Андрей3088 2 июня 2017, 05:31

      видимо ты из поколения тех "мужиков", что со спины кидаются,когда двое один на один разбираются...да,потерянное поколение...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > Каратель 2 июня 2017, 14:18

      Посмотри видео и открой свои глаза!!! Кто кого, первый со спины ударил - LoL

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > Каратель 2 июня 2017, 14:19

      Потерянное поколение у тебя в трусах!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > Андрей3088 2 июня 2017, 18:18

      смотрю ещё и интеллекта мизер,реально потерянное поколение,но хочется верить что не все такие

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > Каратель 3 июня 2017, 16:44

      Всё, что тебе остаётся - это только верить

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 июня 2017, 00:37

      Правильно все сказал Павлик. Обурели задницы чёрного цвета.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 1 июня 2017, 23:25

      Ари уже не иносранец. Он афро-бразило-русапет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11