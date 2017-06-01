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  • Павлюченко об Ари: «С таким человеком я бы в одной команде играть не стал»

Павлюченко об Ари: «С таким человеком я бы в одной команде играть не стал»

1 июня 2017, 22:08
17

Бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко, ныне выступающий за «Арарат», прокомментировал свои высказывания о форварде «Локомотива» Ари после драки в финале Кубка России. По словам Павлюченко, он был поражен поведением бразильца в чужой для него стране.

– Смоделируем ситуацию: через неделю в «Арарат» приезжает Ари. Ваша реакция?

– Он туда не приедет. Ну, или меня там после этого не будет.

– Весь вечер после финала Кубка России вы повторяли про него одну и ту же фразу. Почему вы не могли остановиться?

– Возможно, стоило подобрать другое слово – не надо было так грубо. Но когда я посмотрел повтор, меня переклинило!

Если бы я в «Тоттенхэме» подбежал бы и ударил англичанина, думаю, меня бы футбольная федерация тут же отправила домой. Поэтому я не понимаю, как такое возможно: человек приезжает из Бразилии и бьет русского футболиста.

Подрались бы русские, я, может, нормально бы отнесся. Но когда бразилец бьет русского – это ненормально. Человек приезжает в нашу страну, зарабатывает деньги, но начинает качать права и бьет игрока со спины. Конечно, неправильно, что я так нецензурно начал выражаться.

Когда чуть остыл, понял, что нельзя было так делать. Но в тот вечер я этого не понимал. И понеслось…

– Вы говорили, что Ари в «Краснодаре» вел себя так же.

– Я его лично не знаю как человека, но знаю футболистов, которые с ним играли. Мне все говорили, что он всегда такой был. Даже бразильцы говорили! Если сами бразильцы говорят, то вообще не знаю.

Я бы с таким человеком не мог бы играть в команде. А если бы играл, то дрался бы с ним постоянно. Слышал, что на тренировках в «Спартаке» он то же самое делал. Если русский цеплялся с иностранным футболистом, он подбегал и мог чуть ли не начать бить.

– Если бы он полетел в Екатеринбург на матч с «Уралом», руку ему бы не пожали?

– Я лично – точно нет. Вообще мы сидели с командой и договорились, что если он прилетит, то перед игрой на рукопожатии ни один футболист стартового состава не подаст ему руки. Но в игре ничего бы не было: никаких драк, никаких травм. Даже не было мыслей сломать ему ноги или наступить на ахилл. Зачем? Он тоже футболист, у него тоже есть семья.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал Павлюченко Роман Ари
Комментарии (17)
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Bozigit
1496346757
Да успокойся наконец
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paracetamol
1496348740
Ари уже не иносранец. Он афро-бразило-русапет.
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RedWhiteFans2
1496353057
Правильно все сказал Павлик. Обурели задницы чёрного цвета.
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Андрей3088
1496362278
Ари - мужик!!! Постоял за товарищей по команде!!!
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Дядя Серёжа
1496369301
Ари однако в Арарат не возьмут.
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LokoGoGo
1496386397
Московский Арарат, Карл! АРАРАТ! КАРЛ!!! МОСКОВСКИЙ!
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dolf666
1496391273
разжигай, но помни - 282)) а так по делу всё сказал
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Pinasonic
1496402072
Чуете чем то пахнет?.... Расист, расист!!
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Argon
1496404658
))) Смешной. Ари с тобой в одной команде точно не будет. Он не перейдет в клуб 3-го дивизиона.
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srg38
1496405428
Такой дурак...
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