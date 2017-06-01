«Зенит» не намерен платить Луческу 2 миллиона

Непонятно - о чем вообще разговор.
Если Фурсенко так категорично заявляет - есть два варианта:
1) По контракту Луческу ничего не полагается, и он, просто, ХОТЕЛ БЫ, чтоб ему что-то компенсировали
2) Фурсенко - охреневший беспредельщик, рассчитывающий кинуть Луческу.
«Зенит» не рассматривает вопрос выплаты компенсации бывшему главному тренеру команды Мирче Луческу. Об этом заявил генеральный директор сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.
Ранее сообщалось, что румынский специалист потребовал от петербуржцев 2 миллиона евро, которые он должен был получить во время второго года работы в клубе.
Под руководством Луческу «Зенит» в минувшем сезоне занял третье место в РФПЛ, а также вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.
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