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    «Зенит» не намерен платить Луческу 2 миллиона

    «Зенит» не рассматривает вопрос выплаты компенсации бывшему главному тренеру команды Мирче Луческу. Об этом заявил генеральный директор сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

    Ранее сообщалось, что румынский специалист потребовал от петербуржцев 2 миллиона евро, которые он должен был получить во время второго года работы в клубе.

    Под руководством Луческу «Зенит» в минувшем сезоне занял третье место в РФПЛ, а также вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.

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    Источник: Fontanka.ru

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    01.06.2017 20:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: -186

      Protosser 2 июня 2017, 16:37

      Непонятно - о чем вообще разговор.
      Если Фурсенко так категорично заявляет - есть два варианта:
      1) По контракту Луческу ничего не полагается, и он, просто, ХОТЕЛ БЫ, чтоб ему что-то компенсировали
      2) Фурсенко - охреневший беспредельщик, рассчитывающий кинуть Луческу.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2017, 10:54

      Если в контракте прописано, то нужно заплатить, а если нет то и суда нет.

      4
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 05:12

      Выплатить двухмесячный МРОТ и нормально. И на учёт в службу занятости

      3
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      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 2 июня 2017, 17:48

      Пенсионеров в службу на учёт не берут.
      Они пр МРОТу и мрут.

      1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 2 июня 2017, 01:53

      Правильно, Луческу же не какой-нибудь там Капелло, если его на бабки кинуть никто же за "бедного" румына "впрягаться" не будет)))

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 1 июня 2017, 23:13

      А придётся ))

      2
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      Рейтинг: +64

      Питер FM 1 июня 2017, 22:45

      У тренера перед клубом тоже были обязательства и задачи..думаю отставка в случае не выполнения их тоже прописаны в контракте..

      3
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      Рейтинг: +439

      сасас 1 июня 2017, 22:40

      пошёл ты в опу гнилуческо

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 1 июня 2017, 22:15

      Как же у нас любят наипалово...Особенно госкомпании и государство в целом.Не понятно как зенит Манчини заманил???Или итальяшка думает что коза ностра сильнее?

      3
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      Рейтинг: +2389

      serglider > mutabor0992 2 июня 2017, 01:59

      За их если чё, "папа" Берлускони "впряжется" у него и телефон Путина имеется, если что могут и "стрелку" забить... Там газовые контракты на кону стоят, так что все до копейки заплатят, да еще с кидал и спросят)))

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      Рейтинг: +5179

      Каратель > mutabor0992 2 июня 2017, 05:44

      манчини перед тем как на такой шаг решился ,капелло позвонил и подробную консультацию получил как пречетающее вернуть

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 1 июня 2017, 22:12

      Все, перекрыли газ цыгану!Отдайте хоть бабло!

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 1 июня 2017, 22:11

      Заплатят-Луческу не прощает.

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