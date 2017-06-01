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«Зенит» не намерен платить Луческу 2 миллиона

1 июня 2017, 20:52
20

«Зенит» не рассматривает вопрос выплаты компенсации бывшему главному тренеру команды Мирче Луческу. Об этом заявил генеральный директор сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

Ранее сообщалось, что румынский специалист потребовал от петербуржцев 2 миллиона евро, которые он должен был получить во время второго года работы в клубе.

Под руководством Луческу «Зенит» в минувшем сезоне занял третье место в РФПЛ, а также вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.

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Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Фурсенко Сергей
Комментарии (20)
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krokodail
1496339830
Цыгану ручку не позолотили бомжи.
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dok66
1496341771
А что рассматривать , если в контракте прописано !
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aurora5858
1496344310
Заплатят-Луческу не прощает.
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Бугимен
1496344323
Все, перекрыли газ цыгану!Отдайте хоть бабло!
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mutabor0992
1496344527
Как же у нас любят наипалово...Особенно госкомпании и государство в целом.Не понятно как зенит Манчини заманил???Или итальяшка думает что коза ностра сильнее?
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сасас
1496346039
пошёл ты в опу гнилуческо
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Питер FM
1496346318
У тренера перед клубом тоже были обязательства и задачи..думаю отставка в случае не выполнения их тоже прописаны в контракте..
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spartach n1
1496348010
А придётся ))
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Дядя Серёжа
1496369567
Выплатить двухмесячный МРОТ и нормально. И на учёт в службу занятости
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OfaZavr
1496390078
Если в контракте прописано, то нужно заплатить, а если нет то и суда нет.
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