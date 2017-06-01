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    Источник: голкипер «Бенфики» за 40 миллионов перешел в «Манчестер Сити»

    Голкипер «Бенфики» Эдерсон продолжит карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, португальский клуб разослал пресс-релиз, в котором сообщил о продаже футболиста за 40 миллионов евро.

    Отметим, что «Бенфика» владеет только 50% прав на игрока. Вторая половина принадлежит агентству Gestifute (20%) и клубу «Риу Аве» (30%).

    В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел за португальский клуб в Примейре 27 матчей, в которых пропустил 12 голов.

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    Источник: Record

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    01.06.2017 13:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 июня 2017, 17:47

      Шити: игроков меньше чем за 40 лямов не берём! Зачем? Если бабло пачками и фэйр-плэй подмазан...

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 июня 2017, 14:21

      У сити проблема с вратарями...так что будет номером один

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