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  • Источник: голкипер «Бенфики» за 40 миллионов перешел в «Манчестер Сити»

Источник: голкипер «Бенфики» за 40 миллионов перешел в «Манчестер Сити»

1 июня 2017, 13:50
2

Голкипер «Бенфики» Эдерсон продолжит карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, португальский клуб разослал пресс-релиз, в котором сообщил о продаже футболиста за 40 миллионов евро.

Отметим, что «Бенфика» владеет только 50% прав на игрока. Вторая половина принадлежит агентству Gestifute (20%) и клубу «Риу Аве» (30%).

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел за португальский клуб в Примейре 27 матчей, в которых пропустил 12 голов.

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Источник: Record
Португалия. Примейра Англия. Премьер-лига Бенфика Манчестер Сити Эдерсон
Комментарии (2)
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алекс88
1496316115
У сити проблема с вратарями...так что будет номером один
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ivanthebest
1496328432
Шити: игроков меньше чем за 40 лямов не берём! Зачем? Если бабло пачками и фэйр-плэй подмазан...
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