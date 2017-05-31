«Арарат»: «Ведем переговоры с еще одним экс-игроком «Спартака» и сборной России»

Футбольный клуб «Арарат», который в сезоне-2017/18 будет выступать в третьем по силе дивизионе чемпионата России, намерен приобрести экс-футболиста «Спартака» и сборной России. Об этом сообщил президент клуба из Москвы Валерий Оганесян.

Напомним, ранее в «Арарат» перешел бывший нападающий красно-белых и национальной сборной Роман Павлюченко.

«Мы ведем переговоры с игроком, который ранее выступал за «Спартак» и сборную России. С кем именно, мне бы пока говорить не хотелось. Контракт будет подписан с вероятностью 90 процентов», – сказал Оганесян.