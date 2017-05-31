Бернардески обойдется «Ювентусу» в 50 миллионов

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески входит в трансферные интересы «Ювентуса», сообщает La Nazione. Руководство туринского клуба готово выделить на этот переход 50 миллионов евро. Данному трансферу может поспособствовать капитан Джанлуиджи Буффон – оба футболиста родом из Каррары и находятся в дружеских отношениях.

Известно, что в услугах Бернардески заинтересованы также «Челси» и «ПСЖ». «Фиорентина» же ведет переговоры с футболистом о продлении контракта на улучшенных условиях. Действующее соглашение Бернардески истекает 30 июня 2019 года.