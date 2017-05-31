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Федун: «Увольнение Аленичева? Нужен был только повод»

31 мая 2017, 06:06
12

Глава «Спартака» Леонид Федун рассказал о причинах увольнения Дмитрия Аленичева с поста главного тренера. Он не видел, что команда готова биться за своего тренера.

«Тричковски поменял Аленичева на Карреру? Думаю, зря вы привязываете смену тренера к одному конкретному матчу. На самом деле все было прозаичнее и гораздо сложнее. Нужен был повод.

В целом же вопрос определялся не этим, а той системой, которая есть в команде. И готова ли команда биться за главного тренера. Было ощущение, что не готова», – рассказал Федун в эфире передачи «Все на футбол».

Напомним, что «Спартак» в рамках Лиги Европы на выезде сыграл с АЕКом 1:1, а в домашнем матче уступил со счетом 0:1.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (12)
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Дядя Серёжа
1496203718
Звучит так, как будто нарочно проиграли.
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пряник929
1496205530
Мутный проигрыш, для более громкого повода...
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sold93
1496208330
иными словами слив?
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Добрый Бобер
1496208422
Уволили и уволили. Зачем этот сор из избы выносить? Если б сейчас сидели месте эдак на 6-м, никто б об этом не вспомнил.
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александр 59
1496213632
D если бы Каррера не согласился, вылет мог бы. Ну да ладно что случилось то случилось
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кошмарик
1496213746
мда.. Федун вообще умишком поплыл.. одно выступление глупее другого.. Звездняк что ли лупит??? окажется что он сам голы забивал.. гримировался и забивал,забивал..
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VikNMar
1496214092
Случайно чемпионами стали ........ !
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dok66
1496214450
Напоминает поговорку : "Была бы водка , повод мы всегда найдем." Зачем искать повод , если тренер не устраивает . Скажи , и все все прекрасно поймут . А так - очень уж мелко звучит .
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paracetamol
1496217910
Так и сейчас три разгрома от аутсайдеров. Что изменилось-то?
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Alex3920486
1496217984
Алень, мягок слишком....
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