Федун: «Увольнение Аленичева? Нужен был только повод»

Глава «Спартака» Леонид Федун рассказал о причинах увольнения Дмитрия Аленичева с поста главного тренера. Он не видел, что команда готова биться за своего тренера.

«Тричковски поменял Аленичева на Карреру? Думаю, зря вы привязываете смену тренера к одному конкретному матчу. На самом деле все было прозаичнее и гораздо сложнее. Нужен был повод.

В целом же вопрос определялся не этим, а той системой, которая есть в команде. И готова ли команда биться за главного тренера. Было ощущение, что не готова», – рассказал Федун в эфире передачи «Все на футбол».

Напомним, что «Спартак» в рамках Лиги Европы на выезде сыграл с АЕКом 1:1, а в домашнем матче уступил со счетом 0:1.