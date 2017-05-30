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  • Рейнгольд: «Смолов – лучший нападающий РФПЛ. Но только после Промеса»

Рейнгольд: «Смолов – лучший нападающий РФПЛ. Но только после Промеса»

30 мая 2017, 19:12
11

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов является сильнейшим в своем амплуа в РФПЛ, но только после Квинси Промеса, выступающего за «Спартак».

По итогам нынешнего сезона Смолов забил 18 голов, став лучшим бомбардиром чемпионата России. В активе Промеса – 12 забитых мячей и девять результативных передач.

«Да, я бы тоже выделил Федора Смолова, но только после Квинси Промеса. Голландец – лидер «Спартака», команды-чемпиона. Он поразил меня многими качествами – быстротой, своими снайперскими талантами. Быстрый парень Квинси, играл красиво. Учтите и то, что Промес выиграл чемпионат России.

Понятно, что играет и выигрывает команда, а не отдельные личности. Но Квинси был лидером чемпионского «Спартака. Отличный командный игрок, который хорош и в индивидуальном плане», – сказал Рейнгольд.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Смолов Федор Промес Квинси Рейнгольд Валерий
Комментарии (11)
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Mahone
1496161421
Я думаю он прав,Промес активнее на поле,зажигает
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acer2003
1496162410
Промес хавбек.У старика головокружение от победы Спартака ))
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МАКАРШВЕД
1496163858
Голландец по интересней, по разнообразней выглядит на поле, зато Смолов забивает больше и он наш, РОССИЯНИН !!!! Хотелось бы больше Российских пацанов видеть в бомбардирах.
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Tostao
1496167474
Если б Смолов не болел - забил бы ещё больше. Нападающего ценят за забитые голы, всё остальное - вопросы клубных пристрастий.
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Юрэс
1496168480
Ну ты и гандурас , дядька
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Дядя Серёжа
1496206425
И у того и другого не всё получалось, значит дальше ещё интересней будет.
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sochi-2013
1496226326
Дедушка, посмотри статистику!
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Д Альбертини
1496230728
Их сравнивать нельзя, Один чистый нападающий, другой фланговый полузащитник..
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arsi88
1496238207
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Бугимен
1496256673
Хоть Промес, хоть Гомес.но Федя лучший два года подряд!
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