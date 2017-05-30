Рейнгольд: «Смолов – лучший нападающий РФПЛ. Но только после Промеса»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов является сильнейшим в своем амплуа в РФПЛ, но только после Квинси Промеса, выступающего за «Спартак».

По итогам нынешнего сезона Смолов забил 18 голов, став лучшим бомбардиром чемпионата России. В активе Промеса – 12 забитых мячей и девять результативных передач.

«Да, я бы тоже выделил Федора Смолова, но только после Квинси Промеса. Голландец – лидер «Спартака», команды-чемпиона. Он поразил меня многими качествами – быстротой, своими снайперскими талантами. Быстрый парень Квинси, играл красиво. Учтите и то, что Промес выиграл чемпионат России.

Понятно, что играет и выигрывает команда, а не отдельные личности. Но Квинси был лидером чемпионского «Спартака. Отличный командный игрок, который хорош и в индивидуальном плане», – сказал Рейнгольд.