«Монако» проявляет интерес к Марезу

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез попал в сферу интересов «Монако». Монегаски ищут замену Бернарду Силве, перешедшему на прошлой неделе в «Манчестер Сити».

«Лисы» намерены выручить от продажи 26-летнему игрока не менее 40 миллионов евро. На данный момент эта сумма слишком высока для «Монако», для которого также может стать препятствием большая зарплата алжирца. Источник из окружения футболиста рассказал, что по новому контракту он хочет зарабатывать не менее 6 миллионов евро в год.

В завершившемся сезоне Марез провел 48 матчей, записав в свой актив 10 голов и семь результативных передач.