Иньеста не готов ответить, продлит ли он контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста дал понять, что может покинуть команду. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года.

«Вопрос касательно продления контракта лежит не в плоскости денег. В данном случае есть моменты моей личной жизни, также учитываю и сложные ситуации по завершившемуся сезону. Мне надо многое взвесить. Требуется оценить свое состояние и предложение клуба. Одно могу сказать, что если буду вне «Барселоны», то не смогу играть против нее», – приводит слова футболиста Onda Cero.

Рыночная стоимость Иньесты оценивается в 30 миллионов евро.