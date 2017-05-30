Джикия заявил, что не намерен спорить на бороду

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отметил, что стал более популярным игроком. Футболист также заявил, что не готов менять свой имидж.

«Узнают ли на улицах? Чаще, чем раньше. Правда, иногда с Таски путают. Говорят, мы похожи чуть-чуть.

Сбрею ли бороду, если поспорю на нее? На бороду не буду спорить. Я уже как-то спорил, ходил лысым. В «Амкаре» это было, на сборе. Обрили меня за что-то, уже не помню, за что», – заявил Джикия.

В завершившимся сезоне защитник в составе «Спартака» провел в чемпионате России восемь матчей, в которых отдал одну результативную передачу.