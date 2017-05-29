«Уфа» расстанется с четырьмя футболистами, а пригласит не более двух

Этим летом «Уфу» ожидают кадровые перестановки. При этом, ротация состава вряд ли будет большой.

«Ротация состава будет, но небольшая. Летом возьмем не более двух новых игроков. Будут и футболисты, с которыми расстанемся, – это не меньше четырех человек. Имен называть не хотел бы.

Беленов? Думаю, все определится через неделю», – рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Напомним, что Беленов может перейти в «Терек». У него есть действующий контракт с «Уфой», который рассчитан до юля 2017 года.