Широков: «Возвращение Фурсенко в «Зенит»? Очень хороший ход»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возвращении в петербургский клуб Сергея Фурсенко.

Напомним, что Фурсенко сегодня был назначен на пост генерального директора сине-бело-голубых.

«Считаю, «Зенит» сделал очень хороший ход. Возвращается человек, которому клуб глубоко небезразличен, при котором питерцы в свое время начали завоевывать трофеи. Другое дело, что и Митрофанов отработал свое время достаточно продуктивно.

Не думаю, что в «Зените» имеет место какой-то кризис. Разве что результаты команда показывает не те, на которое рассчитывает руководство – уже два года питерцам не удавалось стать чемпионами России, и в Европе результаты стали чуть поскромнее. Видимо, именно с этим связаны перестановки в структуре клуба», — сказал Широков.