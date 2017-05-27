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  • Широков: «Возвращение Фурсенко в «Зенит»? Очень хороший ход»

Широков: «Возвращение Фурсенко в «Зенит»? Очень хороший ход»

27 мая 2017, 00:07
6

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возвращении в петербургский клуб Сергея Фурсенко.

Напомним, что Фурсенко сегодня был назначен на пост генерального директора сине-бело-голубых.

«Считаю, «Зенит» сделал очень хороший ход. Возвращается человек, которому клуб глубоко небезразличен, при котором питерцы в свое время начали завоевывать трофеи. Другое дело, что и Митрофанов отработал свое время достаточно продуктивно.

Не думаю, что в «Зените» имеет место какой-то кризис. Разве что результаты команда показывает не те, на которое рассчитывает руководство – уже два года питерцам не удавалось стать чемпионами России, и в Европе результаты стали чуть поскромнее. Видимо, именно с этим связаны перестановки в структуре клуба», — сказал Широков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман Фурсенко Сергей
Комментарии (6)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1495839347
Очередной раз тусанули колоду своих людей. Стандартный ход для госструктуры имени позднего ВВ.
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RedWhiteFans2
1495860145
Футбол - это часть политики. Поэтому схема не меняется.
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77SAM
1495862728
ходоки одни и те же....
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Garrincha58
1495866855
в Европе они как были скромные так и осталась такие же а вот чемпионате страны совсем упали да и самое главное игра ну ни в какие ворота
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Nevsky_RU
1495887299
Ну кстати в Европе два последних захода Зенит на групповой стадии показывал очень хорошие результаты. А вот далее всё как всегда, вылеты от всякого гавна.
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Popularov
1495890970
"Зенит" подтвердил назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора. На эту должность назначен Сергей Фурсенко. Знакомая нам тёмная личность по футбольным СКАНДАЛАМ прежних лет. Благодаря его работе с судьями - Зенит ходил в фальшивых "ГЕРОЯХ". А с какой ГРОЗНОЙ и УСТРАШАЮЩЕЙ формулировкой его назначили: - "С целью достижения высоких спортивных результатов..." Во, КАК!!! А каким образом Фурсенко будет эти "высокие" спортивные результаты ПОВЫШАТЬ нам, НАГЛЯДНО и НАХРАПИСТО, продемонстрировал Федун и Мутко в этом сезоне 2016/17! Федун, вместе с Мутко, НА ПАРУ, сделали Спартак ФАЛЬШИВЫМ чемпионом на судейских СКАНДАЛАХ и БЕЗОБРАЗНОМ судействе, которых свет ещё не видывал в нашем чемпионате!!! Что нас ОЖИДАЕТ??? Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко! Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18! Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же монетой! Кто выиграет??? Арбитры! Они набьют свои карманы деньгами и будут снимать сливки с обеих сторон! В этом сезоне они хорошо заработали. Это был судейский ЗОЛОТОЙ сезон для арбитров! Столько денег они ещё НИКОГДА не видели! Работали всегда по-крупному, но в этом сезоне ДЕНЕЖНЫЙ дождь накрыл арбитров и они утонули в деньгах Федуна. А кто платит, тот и заказал БЕЗОБРАЗНОЕ и СКАНДАЛЬНОЕ судейство в этом сезоне 2016/17 в пользу Спартака! Федун денег НЕ ЖАЛЕЛ и мешками закидал арбитров, а те делились с нужными людьми на верху, для отмазки и для прикрытия! Чтобы ПРЕКРАТИТЬ это ПОСТЫДНОЕ безобразие - судейскую войну в нашем чемпионате - надо срочно вводить видео повторы! А кто против введения видео повторов, того из футбола надо ГНАТЬ ВОН и как можно скорее. Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей! А если бы были ВИДЕО ПОВТОРЫ, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские аферы в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса Мутко. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, НАИГРУБЕЙШИМ и самым НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Мешками полные наличных, С собою Лёня привозил. И все БИНДЮЖНИКИ вставали, Когда он к судьям заходил! (одной левой мастерски двери судейской открывал) Это вам НЕ МЕЛОЧЬ по карманам ТЫРИТЬ! Вот как надо с судьями работать. Федун мастерски и с помощью Мутко провернул судейскую АФЕРУ всероссийского масштаба. Результат на лицо Федуна и Луческу! Федун сияет и СКАЛИТ зубы, а Луческу в печали и ему не до смеха. Назначили и ОБОЗНАЧИЛИ! С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании Совета директоров АО ФК «Зенит» принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице Председателя Правления клуба и Президента. Единогласным решением членов Совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции Генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО ФК «Зенит» Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении, информирует официальный сайт питерцев. "Геройские" криминальные подвиги Фурсенко на посту президента РФС!!! Долги РФС на конец 2012 года оценивались в 800 миллионов рублей!!! Задолженность образовалась в 2010-2012 годах, когда союзом управлял Сергей Фурсенко. С ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ скандалом Фурсенко пришлось покинуть РФС! Избранный, вместо отставленного Фурсенко, президент Российского футбольного союза (РФС) Николай Толстых заявил, что надеется на помощь своего предшественника Сергея Фурсенко в погашении долгов организации. Сергей Фурсенко уволился после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы 2012 года, где команда не сумела выйти в плей-офф. После СКАНДАЛЬНОГО ухода Фурсенко стало известно, что у РФС есть большая задолженность перед кредиторами, в СМИ назывались суммы от 500 миллионов до одного миллиарда рублей!!! Сумма ОГРОМАДНАЯ! Толстых рассказал, что долги РФС при Фурсенко составляли восемьсот миллионов рублей. Новый глава российского футбола Николай Толстых отметил, что его предшественник Фурсенко ДОЛЖЕН ПОМОЧЬ разобраться с тем, откуда у союза возникла такая ОГРОМАДНАЯ задолженность. Толстых рассказал, что у него был ВСЕГО ОДИН КОРОТКИЙ РАЗГОВОР с Фурсенко, во время которого НИЧЕГО ТОЛКОМ обсудить не удалось. Таким образом, 800 миллионов рублей ИСЧЕЗЛИ и концы Фурсенко в воду, так никто и не нашел. А может их и вовсе не искали, ведь всем давно известно, что Фурсенко - "КРИСТАЛЬНО честный" деятель от футбола, зачем искать. Что упало в руки Фурсенко, то ПРОПАЛО и не надо эти, какие-то "несчастные" 800 миллионов рублей, искать. А Толстых пригрозили чтоб ПОМАЛКИВАЛ и не высовывался по пустякам Фурсенко. Колосков и мафия сменили Толстых, со скандалом, и избрали Мутко. Он стал руководить РФС, но про долги Фурсенко МОЛЧОК и Фурсенко ОТМАЗАЛИ. ДОЛГОВЫЕ деньги Фурсенко до сих пор НЕ ВЕРНУЛ и возвращать НЕ СОБИРАЕТСЯ. Фурсенко рассовал их по КАРМАНАМ нужных людей и себя любимого НЕ ОБИДЕЛ! Большей частью от 800 миллионов он наградил сам себя с ФОРМУЛИРОВКОЙ: - "За НЕПОСИЛЬНЫЙ труд на "благо" своего кармана и криминальные подвиги на посту президента РФС!!! Во, как!!! Это вам не мелочь по карманам ТЫРИТЬ!!! Фурсенко сработал по крупному на сотни миллионов рублей, и всё тихо, ШИТО-КРЫТО, и как с гуся Фурсенко вода! И вот, после долгих лет подводного плавания, в не пойми каких канализационных водах, Фурсенко ВСПЛЫЛ, а ЗАПАШОК остался. "Зенит" подтвердил назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора. На эту должность назначен Сергей Фурсенко.
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