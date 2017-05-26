Бонуччи может сменить «Ювентус» на «Реал»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи во время летнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации источника, руководство мадридского клуба планирует усилить линию обороны и готово приобрести 30-летнего итальянца.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. Действующий контракт игрока с итальянской командой рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии А 29 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.