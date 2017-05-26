Иньеста за назначение Вальверде в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не был бы против того, чтобы клуб возглавил главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде.

«Если «Барселона» выбрала Вальверде, то я хотел бы пожелать ему всяческих успехов. Общее мнение об этом специалисте такое, что он знает, к чему стремится и как этого достичь. Он понимает то, как должны играть его команды. Это тренер, который знает, что такое «Барселона», – приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что Вальверде опроверг свое назначение в каталонский клуб.