Источник: Обамеянг попросил руководство «Боруссии» отпустить его в другую команду

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попросил руководство немецкого клуба отпустить его в другую команду. По информации источника, «шмели» готовы продать 27-летнего габонца, если за него предложат не менее 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист намерен определиться со своим будущим в течение ближайшей недели. В услугах форварда заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» в Бундеслиге 30 матчей, в которых забил 29 голов и сделал две результативные передачи.