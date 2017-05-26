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    Источник: Обамеянг попросил руководство «Боруссии» отпустить его в другую команду

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попросил руководство немецкого клуба отпустить его в другую команду. По информации источника, «шмели» готовы продать 27-летнего габонца, если за него предложат не менее 80 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что футболист намерен определиться со своим будущим в течение ближайшей недели. В услугах форварда заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» в Бундеслиге 30 матчей, в которых забил 29 голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Bild

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    26.05.2017 01:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 мая 2017, 10:35

      30 матчей,29 банок-очень круто.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 26 мая 2017, 10:17

      в ПСЖ он потеряется))))

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 26 мая 2017, 10:10

      да отпустите вы его и купите модеста! запарил он уже

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 26 мая 2017, 09:31

      Случайно не сказал в какую команду хочет присоединится? Нынче звезды за звездились, мол, сами решают за какую команду играть, кто будет их тренировать, и сколько будут получать денег за свои капризы!!! )))

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 26 мая 2017, 08:15

      Вот бы его в МЮ

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 мая 2017, 07:22

      А в итоге переедет в Китай.

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