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    Обамеянг намерен определиться с клубом на следующей неделе

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшие дни намерен решить, стоит ли ему менять клуб. Ранее не исключалось, что 27-летний футболист продолжит карьеру в Китае.

    «Я решу этот вопрос на следующей неделе. Поговорю с руководством клуба, после чего будет видно», – заявил Обамеянг.

    Рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро. Обамеянг в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 32 матча, в которых забил 31 гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    21.05.2017 10:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      roma3003 21 мая 2017, 15:28

      его стоимость сейчас 65 миллионов евро

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