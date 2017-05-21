Обамеянг намерен определиться с клубом на следующей неделе

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшие дни намерен решить, стоит ли ему менять клуб. Ранее не исключалось, что 27-летний футболист продолжит карьеру в Китае.

«Я решу этот вопрос на следующей неделе. Поговорю с руководством клуба, после чего будет видно», – заявил Обамеянг.

Рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро. Обамеянг в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 32 матча, в которых забил 31 гол и отдал две результативные передачи.