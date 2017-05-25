Между Слуцким и Галицким заключено пари на ящик вина

Футбольный телекомментатор Василий Уткин заявил, что между владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким заключено пари на ящик вина.

При этом журналист отметил, что оба функционера не употребляют алкоголь.

«У Сергея Галицкого и Леонида Слуцкого есть некое пари. Оно заключается в том, что если в составе «Краснодара» на поле одновременно появится 11 воспитанников клуба, то Слуцкий будет должен Галицкому ящик вина. Хотя я не знаю зачем они спорили на ящик вина, ведь они оба не пьют. Но такое пари действительно есть», – сказал Уткин.