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    Между Слуцким и Галицким заключено пари на ящик вина

    Футбольный телекомментатор Василий Уткин заявил, что между владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким заключено пари на ящик вина.

    При этом журналист отметил, что оба функционера не употребляют алкоголь.

    «У Сергея Галицкого и Леонида Слуцкого есть некое пари. Оно заключается в том, что если в составе «Краснодара» на поле одновременно появится 11 воспитанников клуба, то Слуцкий будет должен Галицкому ящик вина. Хотя я не знаю зачем они спорили на ящик вина, ведь они оба не пьют. Но такое пари действительно есть», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    25.05.2017 22:02
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 26 мая 2017, 17:06

      Типа-кто громче пёрднет или вонючей бзднёт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Rainbringer 26 мая 2017, 10:42

      Выиграть то легко. Привезти молодёжку на кубковый матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 26 мая 2017, 08:45

      До какого срока пари?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 26 мая 2017, 07:16

      Вино надо сейчас затарить, пока суть да дело - состарится.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Дядя Серёжа 26 мая 2017, 10:32

      Как бы в уксус не сошло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 26 мая 2017, 01:03

      а уткин кря -кря-кря ,кричали парни зря,выходят счастье своё искать......

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 26 мая 2017, 00:37

      писать уткину больше нечего

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > GeorgeXIII 26 мая 2017, 03:27

      А что ему сейчас делать, от дела самоустранился, любые гадости теперь пиши, никто не сможет ни куда его привлечь...

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 мая 2017, 23:56

      В каком-нибудь товарняке, почему бы и нет?

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 25 мая 2017, 23:22

      Бл@, откуда вылез Уткин! Ты же свалил.. Уходя - уходи! Хорош сплетни разносить

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 25 мая 2017, 23:08

      Слуцкого в Краснодар он щас в цене упал

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 25 мая 2017, 22:39

      И если Слуций выиграет спор, то этот ящик вина он должен купить в "Магните". )))

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