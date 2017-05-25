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Между Слуцким и Галицким заключено пари на ящик вина

25 мая 2017, 22:02
17

Футбольный телекомментатор Василий Уткин заявил, что между владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким заключено пари на ящик вина.

При этом журналист отметил, что оба функционера не употребляют алкоголь.

«У Сергея Галицкого и Леонида Слуцкого есть некое пари. Оно заключается в том, что если в составе «Краснодара» на поле одновременно появится 11 воспитанников клуба, то Слуцкий будет должен Галицкому ящик вина. Хотя я не знаю зачем они спорили на ящик вина, ведь они оба не пьют. Но такое пари действительно есть», – сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Краснодар Слуцкий Леонид Галицкий Сергей Уткин Василий
Комментарии (17)
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xLINDAx
1495740485
На каком поле, в какой игре, на сколько минут..хех, никакой конкретики)
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Tostao
1495741183
И если Слуций выиграет спор, то этот ящик вина он должен купить в "Магните". )))
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xColaz
1495743739
Бл@, откуда вылез Уткин! Ты же свалил.. Уходя - уходи! Хорош сплетни разносить
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kotmyshka
1495745801
В каком-нибудь товарняке, почему бы и нет?
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GeorgeXIII
1495748248
писать уткину больше нечего
Ответить
77SAM
1495749783
а уткин кря -кря-кря ,кричали парни зря,выходят счастье своё искать......
Ответить
Дядя Серёжа
1495772180
Вино надо сейчас затарить, пока суть да дело - состарится.
Ответить
Добрый Бобер
1495777517
До какого срока пари?
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Rainbringer
1495784523
Выиграть то легко. Привезти молодёжку на кубковый матч.
Ответить
NNNN-4
1495807576
Типа-кто громче пёрднет или вонючей бзднёт?
Ответить
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