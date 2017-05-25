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    «Спартак» опубликовал нарезку лучших моментов сезона

    «Спартак» на официальном сайте опубликовал видеозапись с лучшими моментами минувшего сезона.

    Напомним, что красно-белые впервые с 2001 года выиграли золотые медали российской Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.05.2017 12:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 25 мая 2017, 19:46

      Мурашки по коже! Как же приятно! Отличная подборка!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Бульба 25 мая 2017, 15:30

      Тут половина комментаторов задолбанными родились

      3
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 25 мая 2017, 13:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Странно, что в нарезке небыло моментов с сексом ребрва со штангами!

      -8
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 мая 2017, 13:03

      Посмотрел... Кое что удалось.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 25 мая 2017, 12:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну задолбали реально. Один только глушак задолбал.

      -10
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      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > lekseij2007 25 мая 2017, 13:00

      Завидуйте молча господа!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Опорник84 25 мая 2017, 13:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Один раз в 17 лет. Следующий раз в 2034 будете радоваться.

      -9
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      Рейтинг: +11

      gwynnedd > lekseij2007 25 мая 2017, 13:12

      Зато радость в 17 раз круче) Я давно таких праздников не помню.

      4
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > lekseij2007 25 мая 2017, 14:03

      Скоро особо грамотные счетоводы скажут что между 2001 и 2017 уже 25 лет... Но это так к слову...
      Вообще Спартак после долгих перерывов выдает чемпионства сериями. После предыдущего перерыва в восемь лет (1979-1987) была серия из одиннадцати побед за 15 лет, так что еще не известно какая серия следующая...

      3
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > alex1004 25 мая 2017, 16:29

      Учитывая, что в 90-х деньги были только у Спартака, а всей России на футбол был просто н....ть, то ничего необычного.

      -2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Полная Канистра 25 мая 2017, 20:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рот завали СВИНЬЯ!

      -5
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