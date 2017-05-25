«Спартак» опубликовал нарезку лучших моментов сезона

Мурашки по коже! Как же приятно! Отличная подборка!
«Спартак» на официальном сайте опубликовал видеозапись с лучшими моментами минувшего сезона.
Напомним, что красно-белые впервые с 2001 года выиграли золотые медали российской Премьер-лиги.
«Спартак» на официальном сайте опубликовал видеозапись с лучшими моментами минувшего сезона.
Напомним, что красно-белые впервые с 2001 года выиграли золотые медали российской Премьер-лиги.
Мурашки по коже! Как же приятно! Отличная подборка!
Тут половина комментаторов задолбанными родились
Посмотрел... Кое что удалось.
Ну задолбали реально. Один только глушак задолбал.
Завидуйте молча господа!
Зато радость в 17 раз круче) Я давно таких праздников не помню.
Скоро особо грамотные счетоводы скажут что между 2001 и 2017 уже 25 лет... Но это так к слову...
Вообще Спартак после долгих перерывов выдает чемпионства сериями. После предыдущего перерыва в восемь лет (1979-1987) была серия из одиннадцати побед за 15 лет, так что еще не известно какая серия следующая...