Моуринью – первый тренер, выигравший ЛЧ и ЛЕ более одного раза

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы. Для главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью это вторая победа в турнире – в сезоне-2002/03 он выигрывал Кубок УЕФА с «Порту».

На счету Моуринью также две победы в Лиге чемпионов: с «Порту» в сезоне-2003/04 и в качестве тренера «Интера» в розыгрыше-2009/10. Таким образом, 54-летний португалец стал первым тренером в мировом футболе, побеждавшим в двух еврокубка более одного раза.

О приходе Моуринью в «Юнайтед» стало известно в мае 2016 года. В дебютном сезоне специалиста манкунианцы финишировали на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Триумф в Лиге Европы позволит команде принять участие в Лиге чемпионов-2017/18.