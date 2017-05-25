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    Моуринью – первый тренер, выигравший ЛЧ и ЛЕ более одного раза

    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы. Для главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью это вторая победа в турнире – в сезоне-2002/03 он выигрывал Кубок УЕФА с «Порту».

    На счету Моуринью также две победы в Лиге чемпионов: с «Порту» в сезоне-2003/04 и в качестве тренера «Интера» в розыгрыше-2009/10. Таким образом, 54-летний португалец стал первым тренером в мировом футболе, побеждавшим в двух еврокубка более одного раза.

    О приходе Моуринью в «Юнайтед» стало известно в мае 2016 года. В дебютном сезоне специалиста манкунианцы финишировали на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Триумф в Лиге Европы позволит команде принять участие в Лиге чемпионов-2017/18.

    Источник: Opta

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    25.05.2017 00:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 25 мая 2017, 23:00

      " побеждавшим в двух еврокубка более одного раза".... Татарнарлы..Телевизионарлы..Представляндалры... Уберите этих двоечников с ваших новостей! Кто текст печатал? Дональд Трамп?

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 мая 2017, 10:37

      Круто...

      -1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 25 мая 2017, 03:19

      Я же "ОСОБЕННЫЙ"!!!!!))))

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