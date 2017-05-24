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    Ромеро, Мхитарян и Дольберг – в стартовых составах «МЮ» и «Аякса» на финал Лиги Европы

    Известны стартовые составы «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» на решающий матч Лиги Европы.

    «Аякс»: Онана, Вельтман, Санчес, Де Лигт, Ридевальд, Шоне, Зиеш, Классен, Траоре, Дольберг, Юнес.

    «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Мата, Феллаини, Погба, Мхитарян, Рэшфорд.

    Встреча на «Фрэндс Арене» в Стокгольме начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    24.05.2017 20:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 24 мая 2017, 21:14

      какой такой Хосабед? Давинсон Санчес там

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Karpathian 24 мая 2017, 21:16

      хорошо хоть не Хоттабыч написали)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > diadushka 24 мая 2017, 21:52

      Хосабед Хоттабыч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 24 мая 2017, 21:05

      Михатарян!!! Эх бомбардир, бомбардир.............

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 24 мая 2017, 20:53

      Аякс затащит

      2
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