Ромеро, Мхитарян и Дольберг – в стартовых составах «МЮ» и «Аякса» на финал Лиги Европы

Известны стартовые составы «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» на решающий матч Лиги Европы.

«Аякс»: Онана, Вельтман, Санчес, Де Лигт, Ридевальд, Шоне, Зиеш, Классен, Траоре, Дольберг, Юнес.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Мата, Феллаини, Погба, Мхитарян, Рэшфорд.

Встреча на «Фрэндс Арене» в Стокгольме начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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