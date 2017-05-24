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    Иньеста: «Есть вероятность, что я завершу карьеру не в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о своем будущем в клубе.

    «Всегда есть вероятность, что я завершу карьеру не в «Барселоне». Не хочу говорить что-либо по поводу возможного продления контракта (истекает 30-го июня 2018 года – прим. «Бомбардира»), мне просто надо оценить ситуацию на основе своего положения в команде в минувшем сезоне. Приму решение, когда сделаю это», – сказал 33-летний чемпион мира и Европы.

    В минувшем сезоне Иньеста забил один гол и отдал шесть результативных передач в 36-ти матчах. Команда Луиса Энрике закончила сезон в Примере на второй строчке в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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    24.05.2017 19:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 25 мая 2017, 01:00

      Какой бы крутой Иньеста не был бы, тяжело ему уж, возраст своё берёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 20:52

      А давай в Спартак?

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