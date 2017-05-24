Иньеста: «Есть вероятность, что я завершу карьеру не в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Всегда есть вероятность, что я завершу карьеру не в «Барселоне». Не хочу говорить что-либо по поводу возможного продления контракта (истекает 30-го июня 2018 года – прим. «Бомбардира»), мне просто надо оценить ситуацию на основе своего положения в команде в минувшем сезоне. Приму решение, когда сделаю это», – сказал 33-летний чемпион мира и Европы.

В минувшем сезоне Иньеста забил один гол и отдал шесть результативных передач в 36-ти матчах. Команда Луиса Энрике закончила сезон в Примере на второй строчке в турнирной таблице.