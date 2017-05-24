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    Глушаков: «PHARAOH и Big Russian Boss? Я лучше Шуфутинского и Круга послушаю»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих предпочтениях в музыке. Капитан красно-белых признался, что любит творчество Михаила Шуфутинского и Михаила Круга.

    «Слушаю любую музыку, для всех компаний. Кроме рока – его сразу выключаю. Не нравится, и все. Не по себе от этих звуков. Я лучше Шуфутинского послушаю. Сядешь в баньке спокойно и дядю Мишу поставишь, ну или Круга. Когда в ночной клуб идешь – там своя, подходящая, танцевальная музыка. Но ни в коем случае не рок, ты что. Рэп? Басту могу послушать», — сказал Глушаков и спросил, что в настоящее время еще популярно.

    Посмотрев клипы PHARAOH и Big Russian Boss, Глушаков выключил их через 20 секунд: «Кто это слушает вообще?! Такие грязные слова, ужас. Мне с этим всем не по пути. И я не хочу за этой модой гнаться. Мне комфортно быть самим собой».

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2017 09:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +324

      hellkid 26 мая 2017, 15:02

      надо было Дёрти Монка дать заценить :)

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 25 мая 2017, 10:30

      Послушав фараона и большого русского босса, Глушаков выключил их сразу через 20 сек. - НО ЭТО НЕ ТОЧНО))))

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 мая 2017, 20:02

      Зачёт Глушаку..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 24 мая 2017, 13:12

      Шуфик под настроение шикарно заходит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 мая 2017, 12:32

      Частушка:
      Со своей штрафной Глушак
      Гол забил коням - верняк.
      Радовались до поры,
      Говорят им - вне игры.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 24 мая 2017, 12:23

      да я лучше пенопласт по стеклу послушаю чем двух первых

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +294

      Мортус 24 мая 2017, 11:17

      Заклейте кто-нибудь рот идиоту уже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2017, 11:05

      Да ты чего Денис, рок - это круто, а ещё круче метал!

      6
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > OfaZavr 24 мая 2017, 19:33

      Глушак удивил неприятно....попса и шансон - так се пристрастия,лучше бы уж соврал - классику обожаю,типа....

      3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 24 мая 2017, 10:20

      Ничего не могу сказать про первых, а вот любовь к шансону характеризует.

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 24 мая 2017, 10:09

      Big Russian Boss кто такой глушаков

      -1
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