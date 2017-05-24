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  • Глушаков: «PHARAOH и Big Russian Boss? Я лучше Шуфутинского и Круга послушаю»

Глушаков: «PHARAOH и Big Russian Boss? Я лучше Шуфутинского и Круга послушаю»

24 мая 2017, 09:41
17

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих предпочтениях в музыке. Капитан красно-белых признался, что любит творчество Михаила Шуфутинского и Михаила Круга.

«Слушаю любую музыку, для всех компаний. Кроме рока – его сразу выключаю. Не нравится, и все. Не по себе от этих звуков. Я лучше Шуфутинского послушаю. Сядешь в баньке спокойно и дядю Мишу поставишь, ну или Круга. Когда в ночной клуб идешь – там своя, подходящая, танцевальная музыка. Но ни в коем случае не рок, ты что. Рэп? Басту могу послушать», — сказал Глушаков и спросил, что в настоящее время еще популярно.

Посмотрев клипы PHARAOH и Big Russian Boss, Глушаков выключил их через 20 секунд: «Кто это слушает вообще?! Такие грязные слова, ужас. Мне с этим всем не по пути. И я не хочу за этой модой гнаться. Мне комфортно быть самим собой».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (17)
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ItalianFootball
1495608778
То терракт в Манчестере, то практически, светские пристрастия обсуждают. Бомбардир, остановись! Я понимаю, конец сезона, но лучше по теме вещай.
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Микояновский мясокомбинат
1495608998
Кто знает точно: участь или честь - Родиться под свинячьею звездою? Чтоб в одночасье сделаться едою!.. Источник teksty-pesenok.ru А, может, быть - быть съеденным и есть?
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Barsuk52
1495609776
Big Russian Boss кто такой глушаков
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Protosser
1495610454
Ничего не могу сказать про первых, а вот любовь к шансону характеризует.
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OfaZavr
1495613106
Да ты чего Денис, рок - это круто, а ещё круче метал!
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Мортус
1495613835
Заклейте кто-нибудь рот идиоту уже.
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евгений сергеевичч
1495617791
да я лучше пенопласт по стеклу послушаю чем двух первых
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subbotaspartak
1495618356
Частушка: Со своей штрафной Глушак Гол забил коням - верняк. Радовались до поры, Говорят им - вне игры.
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srg38
1495620772
Шуфик под настроение шикарно заходит
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за ЦСКА с 1980г
1495645321
Зачёт Глушаку..
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