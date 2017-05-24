Глушаков: «PHARAOH и Big Russian Boss? Я лучше Шуфутинского и Круга послушаю»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих предпочтениях в музыке. Капитан красно-белых признался, что любит творчество Михаила Шуфутинского и Михаила Круга.

«Слушаю любую музыку, для всех компаний. Кроме рока – его сразу выключаю. Не нравится, и все. Не по себе от этих звуков. Я лучше Шуфутинского послушаю. Сядешь в баньке спокойно и дядю Мишу поставишь, ну или Круга. Когда в ночной клуб идешь – там своя, подходящая, танцевальная музыка. Но ни в коем случае не рок, ты что. Рэп? Басту могу послушать», — сказал Глушаков и спросил, что в настоящее время еще популярно.

Посмотрев клипы PHARAOH и Big Russian Boss, Глушаков выключил их через 20 секунд: «Кто это слушает вообще?! Такие грязные слова, ужас. Мне с этим всем не по пути. И я не хочу за этой модой гнаться. Мне комфортно быть самим собой».