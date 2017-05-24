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    «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Лиги Европы

    В среду вечером состоится финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся «Аякс» и «Манчестер Юнайтед». Поединок между командами пройдет на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Амстердамцы заняли второе место в минувшем розыгрыше чемпионата Голландии, тогда как манкунианцы завершили сезон в АПЛ на шестой строчке в турнирной таблице.

    Победа в данной встрече гарантирует выступление на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игру «Аякс» – «Манчестер Юнайтед». Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2017 09:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 24 мая 2017, 21:48

      яза аякс

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 мая 2017, 17:35

      Аякс вперёд

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 24 мая 2017, 13:16

      Удачи дьяволам!!!

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 24 мая 2017, 12:38

      МЮ должен победить!!!

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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 24 мая 2017, 11:54

      Нет любимого клуба в финале, понятно, что, скорее всего, победу одержит Манчестер Юнайтед, но хотелось бы, чтобы выиграл Аякс!)) Будет такая себе мини сенсация!))

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 > scor-666-009 24 мая 2017, 13:04

      Представляю...МЮ снова без ЛЧ

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      Рейтинг: +581

      Чеба 24 мая 2017, 09:58

      Тот случай, когда хочется, чтобы обе победили.

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