«Аякс» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Лиги Европы

В среду вечером состоится финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся «Аякс» и «Манчестер Юнайтед». Поединок между командами пройдет на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме и начнется в 21:45 по московскому времени.

Амстердамцы заняли второе место в минувшем розыгрыше чемпионата Голландии, тогда как манкунианцы завершили сезон в АПЛ на шестой строчке в турнирной таблице.

Победа в данной встрече гарантирует выступление на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игру «Аякс» – «Манчестер Юнайтед». Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

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