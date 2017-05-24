Червиченко: «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионов. Третье место в группе – это лучшее, на что можно рассчитывать»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб неудачно выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. По мнению Червиченко, красно-белым противопоказано играть с такой обороной против команд из сильных чемпионов.

– На мой взгляд, «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионов. В этом турнире нельзя блеснуть с той игрой, которую красно-белые показали в чемпионате России. Не хочу злословить, но лучшее, на что может рассчитывать клуб, – выход с третьего места в Лигу Европы. И то это произойдет, если четвертая команда в группе будет значительно слабее «Спартака». Какой-нибудь залетный клуб с Кипра...

– С киприотами, как показала практика, «Спартаку» лучше не встречаться...

– Я имею ввиду, что «Спартаку» противопоказано играть в клубами из топ-чемпионатов: Испании, Германии... Потому что его оборона не выдерживает никакой критики. Того, благодаря чему «Спартак» выиграл наш чемпионат, для Лиги чемпионов маловато.

Напомним, что «Спартак» при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов попадет в первую корзину.