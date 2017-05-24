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    Червиченко: «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионов. Третье место в группе – это лучшее, на что можно рассчитывать»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб неудачно выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. По мнению Червиченко, красно-белым противопоказано играть с такой обороной против команд из сильных чемпионов.

    – На мой взгляд, «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионов. В этом турнире нельзя блеснуть с той игрой, которую красно-белые показали в чемпионате России. Не хочу злословить, но лучшее, на что может рассчитывать клуб, – выход с третьего места в Лигу Европы. И то это произойдет, если четвертая команда в группе будет значительно слабее «Спартака». Какой-нибудь залетный клуб с Кипра...

    – С киприотами, как показала практика, «Спартаку» лучше не встречаться...

    – Я имею ввиду, что «Спартаку» противопоказано играть в клубами из топ-чемпионатов: Испании, Германии... Потому что его оборона не выдерживает никакой критики. Того, благодаря чему «Спартак» выиграл наш чемпионат, для Лиги чемпионов маловато.

    Напомним, что «Спартак» при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов попадет в первую корзину.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.05.2017 07:21
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +57

      sajra 29 мая 2017, 15:37

      червиченко ------ это какой то урод....... спартак наш поносит всегда..... сам вообще ни кто и только разговаривает про спартак там не выиграют там не забьют ....

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 24 мая 2017, 18:05

      Третье место в группе тоже хорошо,можно подумать Цска с Зенитом из группы выходят, в лучшем случае третье место занимали и то раз,два в 10 лет. Один раз как то помню Цска до 1/4 дошёл и всё,а Зенит вообще что-то не припомню.

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > DZHEK_VOROBEY1987 24 мая 2017, 21:18

      Зенит до 1/4 пару раз вроде даже доходил за последние годы. А третье место в группе ЛЧ это продолжение в ЛЕ, один хрен в плей оф ЛЧ делать нечего никому из наших.

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 15:47

      Поживем увидим,а вам не каркать

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 мая 2017, 12:56

      Какой интересный народ,
      Великих побед ждёт и ждёт,
      Хочу я футбол поглядеть,
      За своих от души поболеть.

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 24 мая 2017, 12:10

      Конечно я буду поддерживать и Спартак и ЦСКА в ЛЧ,так как это наши команды,но я уверен что они обосруться,3-е место в группе думаю хороший результат...только при очень большом везении при жеребьевки может случиться чудо...Я смотрю на вещи реально,а не в розовых очках,так что не обижайтесь но это правда!

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 24 мая 2017, 11:50

      Опять нытьё...Ну просто надоел!У Спартака-отличный тренер,хороший состав,наверняка будет усиление по 3-5 позициям,поэтому вполне по силам выйти из группы!

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > Юрий Крутько 24 мая 2017, 12:03

      Ты в своем уме или пошутил?:)))...Ты хочешь сказать что Спартаку по силам обыграть кого-то из АПЛ,ИСПАНИЯ,ИТАЛИИ?...

      0
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      Рейтинг: +239

      nirita 24 мая 2017, 11:37

      Ему просто надо сломать пальцы, которыми он пишет .

      2
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 24 мая 2017, 10:44

      Иди худей

      3
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      Рейтинг: +23

      Volland 24 мая 2017, 10:40

      Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб неудачно выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. И это говорит человек, при котором Спартак вообще никак не играл. Как будто цска с норм составом и успешно выступит в ЛЧ, и зенит в ЛЕ. Клоун этот Червяк, ему бы к Петросяну, там его место

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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > Volland 24 мая 2017, 14:01

      получил под зад, вот и скулит

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 мая 2017, 10:23

      Хоть бы так, а вдруг как пруха закончиться...

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