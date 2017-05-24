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  • Червиченко: «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионов. Третье место в группе – это лучшее, на что можно рассчитывать»

Червиченко: «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионов. Третье место в группе – это лучшее, на что можно рассчитывать»

24 мая 2017, 07:21
32

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб неудачно выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. По мнению Червиченко, красно-белым противопоказано играть с такой обороной против команд из сильных чемпионов.

– На мой взгляд, «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионов. В этом турнире нельзя блеснуть с той игрой, которую красно-белые показали в чемпионате России. Не хочу злословить, но лучшее, на что может рассчитывать клуб, – выход с третьего места в Лигу Европы. И то это произойдет, если четвертая команда в группе будет значительно слабее «Спартака». Какой-нибудь залетный клуб с Кипра...

– С киприотами, как показала практика, «Спартаку» лучше не встречаться...

– Я имею ввиду, что «Спартаку» противопоказано играть в клубами из топ-чемпионатов: Испании, Германии... Потому что его оборона не выдерживает никакой критики. Того, благодаря чему «Спартак» выиграл наш чемпионат, для Лиги чемпионов маловато.

Напомним, что «Спартак» при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов попадет в первую корзину.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (32)
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Mr_Digorec
1495600082
Задолбал нытик,вот честно....кто вообще спрашивает его мнение?!
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piligrim1986
1495602915
иди ты уже нахрен
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Mirex_CSKA
1495603250
да Спартак из кожи вон будет вылазить,чтоб хорошо показать себя в ЛЧ.Желаю им успехов конечно) Очень хочу посмотреть на клуб в этом турнире.Ну и мы попробуем не ударить в грязь лицом.
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scor-666-009
1495603392
Желаю Спартаку и другим Российским клубам хорошего выступления в еврокубках!))
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mig28
1495605949
Не болею за Спартак, но в еврокубках надо играть хорошо, чтобы не потерять 3-й клуб в ЛЧ..удачи всем нашим клубам!
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каа
1495606017
Хорош уже пенку выпускать изо рта... ты уже не болельщикам Спартака поднадоел ..не говоря уже о фанатах мясных...
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momwig_
1495606757
Интересно, он в подгузниках ходит или как? Из него же желчь должна потоком идти и яд с конца капать!..
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a-rakhmatov
1495608250
Пищевику надо серьезно подготовится к ЛЧ...может надо и укрепить команду...удачи Спартачам)))
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serhz
1495610554
Самое обидное будет , если испоганит , добытый Краснодаром и Ростовом результат и шестое место в рейтинге , а провалы как в Туле и Самаре весьма вероятны
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Volland
1495611627
Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб неудачно выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. И это говорит человек, при котором Спартак вообще никак не играл. Как будто цска с норм составом и успешно выступит в ЛЧ, и зенит в ЛЕ. Клоун этот Червяк, ему бы к Петросяну, там его место
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