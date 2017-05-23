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    Глушаков: «Готов заключить контракт со «Спартаком» на пять лет и завершить там карьеру»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что хочет закончить карьеру в стане красно-белых. По словам полузащитника, он готов заключить с московским клубом новое пятилетнее соглашение.

    «Конечно, хотелось бы поскорее подписать новый контракт, чтобы я тренировался и играл со спокойной душой. Готов его на пять лет заключить, закончить карьеру в «Спартаке» и остаться там работать.

    Кем? Да хоть начальником или администратором. Вот тогда точно ко мне за футболками можно будет обращаться – с молодых буду списывать. А сейчас, ребята, извините. Спасибо за поддержку, за поздравления, я их читаю, но достать тысячи маек я просто не в силах», – сказал Глушаков.

    Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2019 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 30-летний хавбек провел 25 встреч, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами. По итогам сезона Глушаков был признан лучшим игроком чемпионата.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.05.2017 18:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 06:08

      Пусть попробует,думаю на 5 лет многовато,посмотрим время покажет

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 мая 2017, 00:59

      У Глушакова всегда громкие слова , только они не всегда реальности соответствуют !

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 мая 2017, 21:50

      Не думаю, что пятилетний контракт с российским футболистом при наличии лимита это хорошо для клуба, даже при условии выдающейся игры в одном сезоне (как у Глушакова). Менталитет у наших футболистов не тот.

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 23 мая 2017, 21:16

      Дэн, и мы за! Настоящий капитан! Так и надо.

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 23 мая 2017, 21:06

      Давай Дэн,заключай.

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 23 мая 2017, 19:51

      А еще недавно на вопрос:"Спартак или Зенит?" Отвечал:"Зенит, конечно, Спартак не люблю, а последнее время вообще ненавижу") Глушаков такой Глушаков)

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 мая 2017, 19:49

      Контролёром.
      Можно сразу зубами билеты компостировать.

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 19:18

      Денис , 5-летний контракт , это хорошо . Если Спартак подпишет - буду только рад . Но вот "стать начальником или администратором" и "списывать с молодых" - это уже дедовщина . А уж купить пару тысяч футболок для фанатов по 101 руб. и подарить , это для тебя такая мелочь ! Почему такая мелочность .?

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 23 мая 2017, 18:58

      Вот слова человека, играющего не просто за бабло, а влюбленного в свой клуб, неравнодушного за его победы и поражения. Буду рад, если в Спартаке будет большинство таких футболистов, как Глушаков. Команда с таким составом будет способна всегда выступать на высоком уровне

      4
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 мая 2017, 18:47

      Пятилетний контракт это круто! Глядишь годика два-три поиграет, потом забьет на все и будет тупо сидеть в запасе получая зарплату, "длинный" контракт для футболиста из России - это рискованный шаг со стороны клуба.

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