Глушаков: «Готов заключить контракт со «Спартаком» на пять лет и завершить там карьеру»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что хочет закончить карьеру в стане красно-белых. По словам полузащитника, он готов заключить с московским клубом новое пятилетнее соглашение.

«Конечно, хотелось бы поскорее подписать новый контракт, чтобы я тренировался и играл со спокойной душой. Готов его на пять лет заключить, закончить карьеру в «Спартаке» и остаться там работать.

Кем? Да хоть начальником или администратором. Вот тогда точно ко мне за футболками можно будет обращаться – с молодых буду списывать. А сейчас, ребята, извините. Спасибо за поддержку, за поздравления, я их читаю, но достать тысячи маек я просто не в силах», – сказал Глушаков.

Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2019 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 30-летний хавбек провел 25 встреч, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами. По итогам сезона Глушаков был признан лучшим игроком чемпионата.