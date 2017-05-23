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  • Глушаков: «Готов заключить контракт со «Спартаком» на пять лет и завершить там карьеру»

Глушаков: «Готов заключить контракт со «Спартаком» на пять лет и завершить там карьеру»

23 мая 2017, 18:10
13

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что хочет закончить карьеру в стане красно-белых. По словам полузащитника, он готов заключить с московским клубом новое пятилетнее соглашение.

«Конечно, хотелось бы поскорее подписать новый контракт, чтобы я тренировался и играл со спокойной душой. Готов его на пять лет заключить, закончить карьеру в «Спартаке» и остаться там работать.

Кем? Да хоть начальником или администратором. Вот тогда точно ко мне за футболками можно будет обращаться – с молодых буду списывать. А сейчас, ребята, извините. Спасибо за поддержку, за поздравления, я их читаю, но достать тысячи маек я просто не в силах», – сказал Глушаков.

Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2019 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 30-летний хавбек провел 25 встреч, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами. По итогам сезона Глушаков был признан лучшим игроком чемпионата.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (13)
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NEON-SM
1495552439
это правильное решение
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OfaZavr
1495553520
Очень хорошо. Надеюсь продлят. Наш капитан - лучший!
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subbotaspartak
1495554253
А ты, Дениска, как чуешь - сам пять лет на уровне ещё попрёшь? За пять лет-то наростёт молодёжь.
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serglider
1495554478
Пятилетний контракт это круто! Глядишь годика два-три поиграет, потом забьет на все и будет тупо сидеть в запасе получая зарплату, "длинный" контракт для футболиста из России - это рискованный шаг со стороны клуба.
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oyabun
1495555116
Вот слова человека, играющего не просто за бабло, а влюбленного в свой клуб, неравнодушного за его победы и поражения. Буду рад, если в Спартаке будет большинство таких футболистов, как Глушаков. Команда с таким составом будет способна всегда выступать на высоком уровне
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dok66
1495556313
Денис , 5-летний контракт , это хорошо . Если Спартак подпишет - буду только рад . Но вот "стать начальником или администратором" и "списывать с молодых" - это уже дедовщина . А уж купить пару тысяч футболок для фанатов по 101 руб. и подарить , это для тебя такая мелочь ! Почему такая мелочность .?
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shinnik
1495558142
Контролёром. Можно сразу зубами билеты компостировать.
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aimer1988
1495558275
А еще недавно на вопрос:"Спартак или Зенит?" Отвечал:"Зенит, конечно, Спартак не люблю, а последнее время вообще ненавижу") Глушаков такой Глушаков)
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XaXatyn
1495576767
У Глушакова всегда громкие слова , только они не всегда реальности соответствуют !
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Mahone
1495595288
Пусть попробует,думаю на 5 лет многовато,посмотрим время покажет
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