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  • Глушаков: «Федун сказал, что миллеровский самогон вообще супер»

Глушаков: «Федун сказал, что миллеровский самогон вообще супер»

23 мая 2017, 16:57
18

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, побывавший вместе с президентом красно-белых Леонидом Федуном в качестве гостя на программе «Вечерний Ургант», рассказал, откуда на шоу появился самогон, если на праздновании чемпионства возле «Открытие Арены» он практически весь был выпит. По словам игрока, в срочном порядке алкогольный напиток пришлось заказывать прямиком из Миллерово.

«Сколько осталось – это ладно. Тогда болельщикам отдал все. Когда мне в этот раз позвонили от Урганта, то я сразу спросил, что от меня надо. «Самогон», – говорят. И это в девять вечера. В пять часов следующего дня уже съемка. «Самогон закончился, – отвечаю. – Где я его возьму?! Давайте воды туда нальем в четверть, закроем. Кто поймет?!» «Не солидно, – просят. – Надо что-то придумать». Ну я набрал в Миллерово друзьям: «Надо срочно самогона две четверти или четверть (трехлитровая банка на миллеровском жаргоне). Если есть больше – то давайте, все равно празднование чемпионства будет».

Все тут же нашли, начали смотреть поезда – нет нужных. Поняли, что в 11 вечера через Миллерово в Москву проходит автобус. Все загрузили, привезли к программе. Ургант-то все равно думал, что самогон не настоящий. Но когда открыл, нюхнул – его же в пот сразу пробило. Ургант – топовый чудак, сам все ведет, пробует. Федун сказал, что самогон вообще супер. Думал даже, что покрепче будет. Там градусов 50», – сказал Глушаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Федун Леонид
Комментарии (18)
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NEON-SM
1495548753
Ну самогон вообще крутая штука если качественный, голова не болит
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dok66
1495549538
Миллерово становится самогонной столицей России ! Пропиарил Глушак знатно . Сколько получит бонусов за это ? "Не понятно , но интересно !"
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marshal9
1495551482
походу скоро спецслужбы в милерово нагрянут ведь это чистой воды подпольная организация .короче местных ликёроводочников жаба задавит ведь у них продажи упадут)))))))
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Munez89
1495553422
Глушак Красава, друзья его Красавцы!!))
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Супермачо
1495553812
Самогон - вообще вещь замечательная, не только миллеровский. ))) Рецептов в различных населенных пунктах нашей страны столько, что чемпионств не хватит, чтобы распробовать.
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сергей николаевич
1495554143
после него голова не болит
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Garrincha58
1495557069
Федун и тут сэкономил
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DZHEK_VOROBEY1987
1495562890
Самогон,вещь хорошая.
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вместе с ЦСКА
1495575504
а баллалайку и гармонь????
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