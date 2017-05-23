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    Глушаков: «Федун сказал, что миллеровский самогон вообще супер»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, побывавший вместе с президентом красно-белых Леонидом Федуном в качестве гостя на программе «Вечерний Ургант», рассказал, откуда на шоу появился самогон, если на праздновании чемпионства возле «Открытие Арены» он практически весь был выпит. По словам игрока, в срочном порядке алкогольный напиток пришлось заказывать прямиком из Миллерово.

    «Сколько осталось – это ладно. Тогда болельщикам отдал все. Когда мне в этот раз позвонили от Урганта, то я сразу спросил, что от меня надо. «Самогон», – говорят. И это в девять вечера. В пять часов следующего дня уже съемка. «Самогон закончился, – отвечаю. – Где я его возьму?! Давайте воды туда нальем в четверть, закроем. Кто поймет?!» «Не солидно, – просят. – Надо что-то придумать». Ну я набрал в Миллерово друзьям: «Надо срочно самогона две четверти или четверть (трехлитровая банка на миллеровском жаргоне). Если есть больше – то давайте, все равно празднование чемпионства будет».

    Все тут же нашли, начали смотреть поезда – нет нужных. Поняли, что в 11 вечера через Миллерово в Москву проходит автобус. Все загрузили, привезли к программе. Ургант-то все равно думал, что самогон не настоящий. Но когда открыл, нюхнул – его же в пот сразу пробило. Ургант – топовый чудак, сам все ведет, пробует. Федун сказал, что самогон вообще супер. Думал даже, что покрепче будет. Там градусов 50», – сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.05.2017 16:57
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 24 мая 2017, 00:38

      а баллалайку и гармонь????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 23 мая 2017, 21:08

      Самогон,вещь хорошая.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 мая 2017, 19:31

      Федун и тут сэкономил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 23 мая 2017, 18:42

      после него голова не болит

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > сергей николаевич 23 мая 2017, 19:08

      Если хороший первач .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > сергей николаевич 24 мая 2017, 00:39

      хз у меня никогда бошка с бодуна не болит , хоть от чего

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 23 мая 2017, 18:36

      Самогон - вообще вещь замечательная, не только миллеровский. ))) Рецептов в различных населенных пунктах нашей страны столько, что чемпионств не хватит, чтобы распробовать.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 23 мая 2017, 18:30

      Глушак Красава, друзья его Красавцы!!))

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 23 мая 2017, 17:58

      походу скоро спецслужбы в милерово нагрянут ведь это чистой воды подпольная организация .короче местных ликёроводочников жаба задавит ведь у них продажи упадут)))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 17:25

      Миллерово становится самогонной столицей России ! Пропиарил Глушак знатно . Сколько получит бонусов за это ? "Не понятно , но интересно !"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > dok66 23 мая 2017, 17:42

      Бонусов - это как то невнятно,


      А вот литров - занятно.

      4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 23 мая 2017, 17:12

      Ну самогон вообще крутая штука если качественный, голова не болит

      4
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > NEON-SM 23 мая 2017, 17:40

      Вот тут согласен)) Классный самогон никакая водка не заменит))

      5
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > NEON-SM 23 мая 2017, 18:12

      полностью согласен....)))) хороший продукт)))

      2
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