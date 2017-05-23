Глушаков: «Федун сказал, что миллеровский самогон вообще супер»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, побывавший вместе с президентом красно-белых Леонидом Федуном в качестве гостя на программе «Вечерний Ургант», рассказал, откуда на шоу появился самогон, если на праздновании чемпионства возле «Открытие Арены» он практически весь был выпит. По словам игрока, в срочном порядке алкогольный напиток пришлось заказывать прямиком из Миллерово.

«Сколько осталось – это ладно. Тогда болельщикам отдал все. Когда мне в этот раз позвонили от Урганта, то я сразу спросил, что от меня надо. «Самогон», – говорят. И это в девять вечера. В пять часов следующего дня уже съемка. «Самогон закончился, – отвечаю. – Где я его возьму?! Давайте воды туда нальем в четверть, закроем. Кто поймет?!» «Не солидно, – просят. – Надо что-то придумать». Ну я набрал в Миллерово друзьям: «Надо срочно самогона две четверти или четверть (трехлитровая банка на миллеровском жаргоне). Если есть больше – то давайте, все равно празднование чемпионства будет».

Все тут же нашли, начали смотреть поезда – нет нужных. Поняли, что в 11 вечера через Миллерово в Москву проходит автобус. Все загрузили, привезли к программе. Ургант-то все равно думал, что самогон не настоящий. Но когда открыл, нюхнул – его же в пот сразу пробило. Ургант – топовый чудак, сам все ведет, пробует. Федун сказал, что самогон вообще супер. Думал даже, что покрепче будет. Там градусов 50», – сказал Глушаков.