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    «Ювентус» интересуется Иньестой

    «Ювентус» может пополнить состав полузащитником «Барселоны» Андресом Иньестой, контракт которого с каталонцами истекает следующим летом.

    33-летний футболист провел за сине-гранатовых 629 матчей в течение 15-ти лет, однако в завершившемся сезоне он выходил на поле в стартовом составе в Примере лишь 13 раз из-за травм и проблем с физической формой.

    Ранее хавбек заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Барселоне».

    Всего в минувшей кампании Иньеста принял участие в 36-ти поединках, забив один гол и сделав шесть результативных передач.

    Источник: Football Espana

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    23.05.2017 14:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 25 мая 2017, 08:56

      Интерес проявить -это не значит,что купить и поставить в основу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 мая 2017, 10:10

      Серьезная новость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 16:29

      И зачем им Иньеста ? Алвес все сделает .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 мая 2017, 16:23

      Если Барса отпустит его-потеря будет невосполнимой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 23 мая 2017, 14:47

      Опыт с Алвесом оказался успешным?)
      Всех ветеранов Барсы решили забрать?)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Protosser 23 мая 2017, 15:25

      Лутче старых с мозгами... чем бешеные деньги давать за барахло... пример состав юви.... пирло тевез алвес и тд

      3
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > de bruyne 24 мая 2017, 09:23

      Угу. И состав Барсы - Динь, Алькасер, Гомеш, Матье.

      -1
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