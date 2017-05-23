«Ювентус» интересуется Иньестой

«Ювентус» может пополнить состав полузащитником «Барселоны» Андресом Иньестой, контракт которого с каталонцами истекает следующим летом.

33-летний футболист провел за сине-гранатовых 629 матчей в течение 15-ти лет, однако в завершившемся сезоне он выходил на поле в стартовом составе в Примере лишь 13 раз из-за травм и проблем с физической формой.

Ранее хавбек заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Барселоне».

Всего в минувшей кампании Иньеста принял участие в 36-ти поединках, забив один гол и сделав шесть результативных передач.