«Манчестер Юнайтед» – «Аяксу»: «Наша трофейная комната заполнена, но мы найдем место для нового кубка»

24-го мая «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Аякса» в решающем матче Лиги Европы. Пресс-служба «красных дьяволов» ответила на замечание голландского клуба о том, что «МЮ» никогда не выигрывал Лигу Европы.

«Наша трофейная комната заполнена. Но не беспокойтесь – мы найдем место для нового кубка», – написали работники английского клуба в твиттере.

Игра на «Френдс Арене» в Стокгольме состоится в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.