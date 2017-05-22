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    «Манчестер Юнайтед» – «Аяксу»: «Наша трофейная комната заполнена, но мы найдем место для нового кубка»

    24-го мая «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Аякса» в решающем матче Лиги Европы. Пресс-служба «красных дьяволов» ответила на замечание голландского клуба о том, что «МЮ» никогда не выигрывал Лигу Европы.

    «Наша трофейная комната заполнена. Но не беспокойтесь – мы найдем место для нового кубка», – написали работники английского клуба в твиттере.

    Игра на «Френдс Арене» в Стокгольме состоится в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    22.05.2017 18:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 мая 2017, 00:05

      Ждем в добавок красивого и запоминающегося футбола!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu 22 мая 2017, 21:14

      Вот так бы и на поле ответить....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 мая 2017, 20:25

      Достойный ответ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 19:30

      Хорошая пикировка !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 22 мая 2017, 18:47

      вот весь запал бы на матч перенести

      4
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