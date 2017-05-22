«Аякс» – в адрес «МЮ»: «Мы слышали, в вашей трофейной комнате нет кубка Лиги Европы. Нас это устраивает»

«Аякс» встретится с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Матч состоится 24-го мая.

«Мы слышали, что в вашей трофейной комнате не хватает кубка Лиги Европы. Нас это устраивает и мы не хотим ничего менять», – написала пресс-служба амстердамского клуба в твиттере, прикрепив фотографию празднования победы в Кубке УЕФА-1991/92.

«Манчестер Юнайтед» никогда в своей истории не выигрывал второй по значимости клубный трофей Европы.

Встреча на «Френдс Арене» в Стокгольме начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.