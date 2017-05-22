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    «Аякс» – в адрес «МЮ»: «Мы слышали, в вашей трофейной комнате нет кубка Лиги Европы. Нас это устраивает»

    «Аякс» встретится с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Матч состоится 24-го мая.

    «Мы слышали, что в вашей трофейной комнате не хватает кубка Лиги Европы. Нас это устраивает и мы не хотим ничего менять», – написала пресс-служба амстердамского клуба в твиттере, прикрепив фотографию празднования победы в Кубке УЕФА-1991/92.

    «Манчестер Юнайтед» никогда в своей истории не выигрывал второй по значимости клубный трофей Европы.

    Встреча на «Френдс Арене» в Стокгольме начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Источник: ФК «Аякс»

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    22.05.2017 18:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 24 мая 2017, 20:40

      Дорогу молодым и дерзким!
      Ставлю на Аякс

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 05:52

      Оренбург: ребята не ссорьтесь, если чё у нас целый чум пустует. Аренда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 мая 2017, 20:19

      А за кого будет болеть Ибрагимович?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 19:28

      Прикололся Аякс . Дразнит зверя , чтобы вышел из себя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 22 мая 2017, 19:02

      думаю выйграет аякс

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 22 мая 2017, 18:45

      Слишком самоуверенно. тем интересней будет смотреть.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 22 мая 2017, 18:38

      ну ну радуйтесь раньше времени Маур не просто так на КП полуосновной состав ставил)) про его Челси когда они в ле играли тоже думали сольет не выйграет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 > anri1703 22 мая 2017, 18:54

      Это не его Челси был , а Бенитеса ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +214

      Yurini > Sarco999 22 мая 2017, 19:56

      Челси Конте лучший во всех аспектах!

      1
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > Yurini 22 мая 2017, 20:26

      Я не против , мне он тоже нравится очень , и даже больше ,чем Челси Моура чемпионский

      2
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      Рейтинг: +214

      Yurini > Sarco999 22 мая 2017, 21:15

      Реально Моур ставил только тупо на результат каков бы он не был... он в Челси пропагандировал нудность... хотя я терпеливо так же верил и болел за Челси! В то время не очень и хотелось второго прихода Моуриньо!

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      Рейтинг: +214

      Yurini > 22 мая 2017, 21:20

      Но... пусть Моуриньо поможет удача выиграть финал и пройти в Лигу Чемпионов! Уж ооочень хочется посмотреть на его МЮ именно В Лиге Чемпионов и на Гвардиолу с его Сити соответственно) думаю провалятся с треском! Но и не вижу в фаворитах Реал и Барсу! Следующая Лига Чемпионов будет непредсказуемая! Верю что Челси с Конте наведёт шороху на всех фронтах! Чисто моё мнение! Не хотел никого оскорить!

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