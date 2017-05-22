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    «Арсенал»: «Людям в Туле придется работать 24 часа в сутки, чтобы устранить проблемы после фанатов «Спартака»

    Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, какой ущерб нанесли стадиону болельщики «Спартака» по окончании матча 30-го тура чемпионата России.

    Напомним, что после финального свистка фанаты красно-белых выбежали на поле и бросали пиротехнику. Также было сломано 166 кресел на стадионе.

    «Сегодня с утра было проведено совещание с участием руководства клуба и администрацией стадиона. Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены. Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Что у нас унесут ворота, мы предвидели. С тренировочной базы доставим красно-желтую сетку, а там пока повисит просто белая.

    Самая главная проблема – поломка системы подогрева поля. Из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров. Времени прижиться траве почти нет, но «Арсенал» справится с этой ситуацией. Людям придется работать 24 часа в сутки, но мы исправим ситуацию», — сказал Овсянников.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 13:13
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 23 мая 2017, 05:19

      У нас бы их быстро в чувства привели....)))

      -2
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 22 мая 2017, 21:21

      вот бы этих фанатов найти и самих языками заставить слизывать тосол с поля

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 22 мая 2017, 19:54

      я спартач с 35-летним стажем...эмоции...всё понятно - сейчас недругам лишний раз есть о чём говорить - быдло,свиньи и т.д. Неприятно....нужно быть выше в эмоциональном плане и не давать поводов для такого рода обвинений....Спартак обосрался - это ясно,но разносить стадион - перебор....

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 22 мая 2017, 19:25

      по-любому стадион застрахован, ещё и в плюсе будут

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2017, 18:21

      Натворили делов. Стыдно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > 3a zenit 22 мая 2017, 19:05

      Не я же это делал. Меня вообще там не было, а стыдно за фанатов которые это сделали. Потому что фаны - это имидж клуба.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 мая 2017, 17:28

      Погуляли...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 22 мая 2017, 16:33

      жаль Тулу, хороший там стадион и болельщики местные радуют

      2
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      Рейтинг: +10

      bahval 22 мая 2017, 15:56

      Свиньи че говорить)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 22 мая 2017, 15:31

      Спартак подарил вам надежду на следующий сезон, а вы.. Ну ладно кресла нае*нули, с воротами.. но не верится что эти болелы вам подогрев сломали, тут пи*дежом попахивает))

      1
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      Рейтинг: +41

      phobos 22 мая 2017, 15:16

      И снова НАСВИНЯЧИЛИ

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