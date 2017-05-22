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  • «Арсенал»: «Людям в Туле придется работать 24 часа в сутки, чтобы устранить проблемы после фанатов «Спартака»

«Арсенал»: «Людям в Туле придется работать 24 часа в сутки, чтобы устранить проблемы после фанатов «Спартака»

22 мая 2017, 13:13
28

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, какой ущерб нанесли стадиону болельщики «Спартака» по окончании матча 30-го тура чемпионата России.

Напомним, что после финального свистка фанаты красно-белых выбежали на поле и бросали пиротехнику. Также было сломано 166 кресел на стадионе.

«Сегодня с утра было проведено совещание с участием руководства клуба и администрацией стадиона. Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены. Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Что у нас унесут ворота, мы предвидели. С тренировочной базы доставим красно-желтую сетку, а там пока повисит просто белая.

Самая главная проблема – поломка системы подогрева поля. Из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров. Времени прижиться траве почти нет, но «Арсенал» справится с этой ситуацией. Людям придется работать 24 часа в сутки, но мы исправим ситуацию», — сказал Овсянников.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак
Комментарии (28)
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ViktorMG
1495448612
Пока вандализм будет безнаказан, он будет продолжаться.
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Nevsky_RU
1495450014
Быдлогеи московские. Нормально же уже всё отметили на Открытие своём. Сука черти безмозглые. Это же не чемпионские эмоции после победного матча и завоевания титула, это конченность и убогость фанатья
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bset
1495450825
Свиньи. Что поделать.
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kotmyshka
1495451950
1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, — наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, — наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Почему бы не применять?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1495452033
ФИФА надо срочно отменять Кубок Конфедерации и ЧМ 2018 в России.
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xapaycm
1495452656
Не важно, болельщик какой ты команды, не важно кто ты по жизни и чем дышишь. Если ты дебил - это навсегда. Как раньше в Союзе, собирали стотысячные стадионы, болельщики обеих команд сидели бок о бок, без всяких ограждений и фанатских секторов. Иногда на стадионе, рядом с такими недалекими людьми просто стыдно.
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FanatSerj
1495453239
И кто то еще тявкал, когда Ростовский ОМОН легонечко помассировал дубинками это быдло. Зачем их вообще на стадион пускать? Денег от них ноль, одни траты. Федун заплатит конечно, но это только усугубляет все, пока будет полная безнаказанность ни о каком развитии футбола как удачного коммерческого проекта не будет.
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Pablo Aimar
1495453301
если бы Спартак забашлял с барского плеча на ремонт, было бы справедливо. а так если: насрали и уехали, а вы сами разгребайте - не красиво.
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bahval
1495457804
Свиньи че говорить)
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Mr_Digorec
1495505992
У нас бы их быстро в чувства привели....)))
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