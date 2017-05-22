«Арсенал»: «Людям в Туле придется работать 24 часа в сутки, чтобы устранить проблемы после фанатов «Спартака»

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, какой ущерб нанесли стадиону болельщики «Спартака» по окончании матча 30-го тура чемпионата России.

Напомним, что после финального свистка фанаты красно-белых выбежали на поле и бросали пиротехнику. Также было сломано 166 кресел на стадионе.

«Сегодня с утра было проведено совещание с участием руководства клуба и администрацией стадиона. Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены. Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Что у нас унесут ворота, мы предвидели. С тренировочной базы доставим красно-желтую сетку, а там пока повисит просто белая.

Самая главная проблема – поломка системы подогрева поля. Из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров. Времени прижиться траве почти нет, но «Арсенал» справится с этой ситуацией. Людям придется работать 24 часа в сутки, но мы исправим ситуацию», — сказал Овсянников.