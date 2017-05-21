Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рамос: «Мы заслужили чемпионство. Примера – самая сильная лига в мире»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы в чемпионате Испании. Сливочные завоевали первый трофей Примеры за пять лет, обыграв «Малагу» со счетом 2:0 в заключительном туре сезона.

    «Это очень приятно чувство. Команда отдала все в борьбе за награду. Это приз за постоянные победы в течение целого года. Мы заслужили чемпионство. Постоянство – ключ к победе. Мы играли каждый матч как последний на предельном уровне концентрации. Все в нашей победе заслуженно, кроме того факта, что судьба титула решалась в последнем матче.

    Наша победа не теряет ценности несмотря на то, что «Барселона» сохраняла шансы на победу вплоть до последнего матча. Примера – самая сильная и сложная лига в мире. «Севилья» смотрелась очень прилично на протяжении всего сезона, «Атлетико» также. Но лучшими оказались мы», – сказал 31-летний Рамос.

    В нынешнем сезоне испанец забил десять голов и отдал три голевых передачи в 43-х играх. Для Рамоса чемпионский титул стал четвертым в карьере.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2017 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 22 мая 2017, 05:40

      ага ,самая сильная))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 22 мая 2017, 00:38

      Вот шутник!!!У вас там Только 2 команды и играют-то!!!Сильная ЛаЛига)))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > Docentusa 22 мая 2017, 09:35

      Почему 2? А Атлетико? А Севилья? , А Вильяреал? , А те клубы которые смогли отобрать очки у Реала ,у Барсы? Да просто Реал и Барса наголову выше остальных.


      Про АПЛ-там нету суперклубов как Реал , барса , Бавария , Ювентус.Там клубы просто чуть выше средняков.
      Например Третий клуб Испании Атлетико смог бы спокойно стать чемпионом в АПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 22 мая 2017, 00:14

      Что???:)))Сынок ты еще в АПЛ не играл с настоящими мужиками!!!Ну а так мои поздравления!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Psih86 23 мая 2017, 00:44

      Чет эти "настоящие мужики" выходя в очных встречах против испанцев сосут регулярно. Но то такое, пустое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 21 мая 2017, 23:41

      Ты просто аелик , РАМОС.
      Всех болельшиков РЕАЛА с чемпионством!
      Долгих 5 лет ждали мы и наконец заслужили.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11