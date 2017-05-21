Рамос: «Мы заслужили чемпионство. Примера – самая сильная лига в мире»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы в чемпионате Испании. Сливочные завоевали первый трофей Примеры за пять лет, обыграв «Малагу» со счетом 2:0 в заключительном туре сезона.

«Это очень приятно чувство. Команда отдала все в борьбе за награду. Это приз за постоянные победы в течение целого года. Мы заслужили чемпионство. Постоянство – ключ к победе. Мы играли каждый матч как последний на предельном уровне концентрации. Все в нашей победе заслуженно, кроме того факта, что судьба титула решалась в последнем матче.

Наша победа не теряет ценности несмотря на то, что «Барселона» сохраняла шансы на победу вплоть до последнего матча. Примера – самая сильная и сложная лига в мире. «Севилья» смотрелась очень прилично на протяжении всего сезона, «Атлетико» также. Но лучшими оказались мы», – сказал 31-летний Рамос.

В нынешнем сезоне испанец забил десять голов и отдал три голевых передачи в 43-х играх. Для Рамоса чемпионский титул стал четвертым в карьере.