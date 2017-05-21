Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Для успеха в АПЛ «Манчестер Сити» должен еще больше забивать»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что команде требуется повышать эффективность в атаке.

    «Я узнал, что в Англии вы должны забивать больше голов. Особенно у себя дома, мы потеряли много очков из-за нашей низкой результативности. Таким образом, мы должны играть немного лучше, чтобы создавать больше возможностей для взятия ворот, чтобы сократить разрыв от «Тоттенхэма» и «Челси» в следующем сезоне.

    Если мы этого не сделаем, то получится то же самое. Таким образом, мы должны забивать больше голов», – заявил Гвардиола.

    «Манчестер Сити» за тур до окончания чемпионата ведет с «Ливерпулем» борьбу за итоговое третье место.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2017 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11