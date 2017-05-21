Гвардиола: «Для успеха в АПЛ «Манчестер Сити» должен еще больше забивать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что команде требуется повышать эффективность в атаке.

«Я узнал, что в Англии вы должны забивать больше голов. Особенно у себя дома, мы потеряли много очков из-за нашей низкой результативности. Таким образом, мы должны играть немного лучше, чтобы создавать больше возможностей для взятия ворот, чтобы сократить разрыв от «Тоттенхэма» и «Челси» в следующем сезоне.

Если мы этого не сделаем, то получится то же самое. Таким образом, мы должны забивать больше голов», – заявил Гвардиола.

«Манчестер Сити» за тур до окончания чемпионата ведет с «Ливерпулем» борьбу за итоговое третье место.