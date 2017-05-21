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    Блинд не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд дал понять о желании и дальше выступать за команду. Манкунианцы пока не предлагали футболисту новый контракт, который истекает через год.

    «Я ничего не знаю по новому контракту. Действительно, не думал об этом. Но какой игрок не хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед»? Это единственное, что я могу сказать об этом», – заявил Блинд.

    Защитник в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 23 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.05.2017 07:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Baich 21 мая 2017, 13:30

      Но придется)))

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