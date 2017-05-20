Роналдиньо допустил, что сборная России дойдет до финала ЧМ-2018

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдинью считает возможным финал чемпионата мира-2018 между сборными России и Бразилии. Также футболист рассказал об ассоциациях, которые вызывает у него хозяйка предстоящего мундиаля.

– Какие ассоциации вам приходят на ум, когда вы слышите слово «Россия»?

– Холод! (Смеется.) Погода у вас отличается от бразильской. Красивые женщины. И, конечно же, футбол.

– Что более вероятно: Россия – чемпион мира по футболу или Бразилия – чемпион мира по хоккею?

– (Долгая пауза.) Я слежу только за футболом и могу сказать, что в этом виде спорта возможно все. Хоккей же я не знаю. Но могу сказать, что с Пеле я не согласен.

– Реален ли финал чемпионата мира Россия – Бразилия?

– Все возможно. Это было бы очень красиво.