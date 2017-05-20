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    Роналдиньо допустил, что сборная России дойдет до финала ЧМ-2018

    Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдинью считает возможным финал чемпионата мира-2018 между сборными России и Бразилии. Также футболист рассказал об ассоциациях, которые вызывает у него хозяйка предстоящего мундиаля.

    – Какие ассоциации вам приходят на ум, когда вы слышите слово «Россия»?

    – Холод! (Смеется.) Погода у вас отличается от бразильской. Красивые женщины. И, конечно же, футбол.

    – Что более вероятно: Россия – чемпион мира по футболу или Бразилия – чемпион мира по хоккею?

    – (Долгая пауза.) Я слежу только за футболом и могу сказать, что в этом виде спорта возможно все. Хоккей же я не знаю. Но могу сказать, что с Пеле я не согласен.

    – Реален ли финал чемпионата мира Россия – Бразилия?

    – Все возможно. Это было бы очень красиво.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2017 09:53
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +281

      serhz 20 мая 2017, 13:26

      Видимо всё таки махнул пару рюмашек Рональдиньо - и мы сразу в финале .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 мая 2017, 12:56

      Ну ачто ещё он мог сказать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 12:27

      Да вся соль в двух словах : "Красивые женщины" в в России . Нужно же как-то отбивать теплый прием .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 20 мая 2017, 12:03

      Вылетит первой:D

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 мая 2017, 11:56

      Но он же не уточнил по какому виду спорта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 20 мая 2017, 11:10

      Очень корректно ответил на вопрос..., ни чего лишнего

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 20 мая 2017, 10:40

      Фантазёр на поле, фантазёр и в жизни.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 20 мая 2017, 10:37

      Лучше бы на чего нужное потратили деньги из бюджета!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 20 мая 2017, 10:28

      им что ли платят за эти высказывания?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 20 мая 2017, 10:20

      Вопрос и ответ из разряда:
      - Возможно ли что к нам прилетят инопланетяне?
      - Все возможно

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