Роналдиньо допустил, что сборная России дойдет до финала ЧМ-2018

Видимо всё таки махнул пару рюмашек Рональдиньо - и мы сразу в финале .
Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдинью считает возможным финал чемпионата мира-2018 между сборными России и Бразилии. Также футболист рассказал об ассоциациях, которые вызывает у него хозяйка предстоящего мундиаля.
– Какие ассоциации вам приходят на ум, когда вы слышите слово «Россия»?
– Холод! (Смеется.) Погода у вас отличается от бразильской. Красивые женщины. И, конечно же, футбол.
– Что более вероятно: Россия – чемпион мира по футболу или Бразилия – чемпион мира по хоккею?
– (Долгая пауза.) Я слежу только за футболом и могу сказать, что в этом виде спорта возможно все. Хоккей же я не знаю. Но могу сказать, что с Пеле я не согласен.
– Реален ли финал чемпионата мира Россия – Бразилия?
– Все возможно. Это было бы очень красиво.