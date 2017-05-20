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  • Роналдиньо допустил, что сборная России дойдет до финала ЧМ-2018

Роналдиньо допустил, что сборная России дойдет до финала ЧМ-2018

20 мая 2017, 09:53
29

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдинью считает возможным финал чемпионата мира-2018 между сборными России и Бразилии. Также футболист рассказал об ассоциациях, которые вызывает у него хозяйка предстоящего мундиаля.

– Какие ассоциации вам приходят на ум, когда вы слышите слово «Россия»?

– Холод! (Смеется.) Погода у вас отличается от бразильской. Красивые женщины. И, конечно же, футбол.

– Что более вероятно: Россия – чемпион мира по футболу или Бразилия – чемпион мира по хоккею?

– (Долгая пауза.) Я слежу только за футболом и могу сказать, что в этом виде спорта возможно все. Хоккей же я не знаю. Но могу сказать, что с Пеле я не согласен.

– Реален ли финал чемпионата мира Россия – Бразилия?

– Все возможно. Это было бы очень красиво.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Бразилия Роналдиньо
Комментарии (29)
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XaXatyn
1495263254
Интересно сколько ему заплатили?
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Зэб
1495263596
Льстец.
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ItalianFootball
1495263888
Всегда знал, что он невероятной души человек, ни кого, даже безгногих слепондяев не обидит.
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a-rakhmatov
1495264329
Дойдет если будут играть российские хоккеисты вместо наших футболистов )))
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Болельщик Реал Мадрида
1495264676
Наверное просто Роналдиньо, не хочет обижать и без того обиженных судьбой "инвалидов", которые теперь представляют честь страны в футбольном мире. Просто у большинства игроков, защищающих цвета сборной по футболу, нет ни чувства собственного достоинства, патриотизма и гордости. Есть,только меркантильный интерес, "прогнившее и с ног до головы государство", "пораженная раковой опухолью страна, погрязшая в воровстве и коррупции и бандитизме". Для них нет ничего святого! Их не останавливает, что за сборную, играли великие люди такие как Яшин, Блохин, тот факт, что сборная СССР трехкратный обладатель серебряных медалей чемпионата Европы (1964,1972, 1988), то что сборная была чемпионом Европы (1960), олимпийских чемпионом 1988 года, бронзовым призером Олимпиады 1972,1976, 1980 года. Все это не имеет значения для таких игроков как Кокорин, Мамаев, Дзюба, Васина и полукровки Нойштедера, которым интересена лишь материальная сторона. "Получил бабки и поехал в Монако", а сборная да плевать, что с ней будет, мне хорошо и ладно.
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Atom2020
1495264802
Вопрос и ответ из разряда: - Возможно ли что к нам прилетят инопланетяне? - Все возможно
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BarStep
1495267819
Очень корректно ответил на вопрос..., ни чего лишнего
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dok66
1495272454
Да вся соль в двух словах : "Красивые женщины" в в России . Нужно же как-то отбивать теплый прием .
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Михаил Шевченко
1495274210
Ну ачто ещё он мог сказать
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serhz
1495275976
Видимо всё таки махнул пару рюмашек Рональдиньо - и мы сразу в финале .
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