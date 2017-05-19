Аршавин назвал чемпионство «Спартака» заслуженным

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не сомневается, что «Спартак» заслужил победу в чемпионате России в нынешнем сезоне.

«Все в чемпионате России заканчивается достаточно закономерно – команды примерно на тех местах, что и заслуживают. Конечно, всем поклонникам питерского клуба пережить этот факт трудно, но, если объективно, «Спартак» чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первым.

Соперники выглядели нормально, особенно «Зенит» осенью, но «Спартак» же и на зиму ушел с отрывом. Поэтому да – надо говорить о том, что он прибавил. За счет чего? Мне трудно сказать, потому что я не только не нахожусь в этой команде, но и никогда в ней не находился. Мне, опять же, трудно судить, но то, что между тренером и игроками в нынешнем «Спартаке» – отличный контакт, видно даже из Казахстана. Они едины, а это всегда залог побед.

Перед Лигой чемпионов усиливаться, безусловно, надо, хотя «Спартак» играл симпатично и боевито. Но насколько такого футбола будет хватать в Лиге чемпионов – посмотрим. О каких позициях думал бы в первую очередь? Об обороне. Причем даже не о конкретных позициях в ней, а о защитной линии в целом», – считает Аршавин.

Напомним, что «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.