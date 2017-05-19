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    Аршавин назвал чемпионство «Спартака» заслуженным

    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не сомневается, что «Спартак» заслужил победу в чемпионате России в нынешнем сезоне.

    «Все в чемпионате России заканчивается достаточно закономерно – команды примерно на тех местах, что и заслуживают. Конечно, всем поклонникам питерского клуба пережить этот факт трудно, но, если объективно, «Спартак» чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первым.

    Соперники выглядели нормально, особенно «Зенит» осенью, но «Спартак» же и на зиму ушел с отрывом. Поэтому да – надо говорить о том, что он прибавил. За счет чего? Мне трудно сказать, потому что я не только не нахожусь в этой команде, но и никогда в ней не находился. Мне, опять же, трудно судить, но то, что между тренером и игроками в нынешнем «Спартаке» – отличный контакт, видно даже из Казахстана. Они едины, а это всегда залог побед.

    Перед Лигой чемпионов усиливаться, безусловно, надо, хотя «Спартак» играл симпатично и боевито. Но насколько такого футбола будет хватать в Лиге чемпионов – посмотрим. О каких позициях думал бы в первую очередь? Об обороне. Причем даже не о конкретных позициях в ней, а о защитной линии в целом», – считает Аршавин.

    Напомним, что «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

    Источник: Р-Спорт

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    19.05.2017 10:15
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 19 мая 2017, 20:36

      НУ ЧТО ОБЬЕКТИВНО.МОЛОДЕЦ ЗДЕСЬ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      Rodina47 19 мая 2017, 15:23

      Прав!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 19 мая 2017, 12:46

      Любит Андрейка пашютить,потроллить.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > Полная Канистра 19 мая 2017, 12:53

      Ты скажы канистра,Трудно жить пидором???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +712

      Cipolino > Полная Канистра 19 мая 2017, 13:13

      Отвечяешь от пидора???

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 > Клим Чугункин. 20 мая 2017, 13:48

      ты же живеш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 мая 2017, 12:03

      Повзрослел поумнел!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 мая 2017, 11:54

      с годами шава стал адекватен??? удивительно от него это слышать, что вдвойне приятно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 19 мая 2017, 11:53

      Ну хоть чипс нормальные слова для поздравления подобрал,спасибо !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 11:40

      Мнение адекватного человека.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 19 мая 2017, 11:19

      Все по делу.
      Как бы кто не ругал Андрея, он принёс много пользы и сборной и клубам. Да и за границей поиграл так, что многим и не снилось. Молодец одним словом!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 мая 2017, 10:58

      Молоток Андрюха! Спокойно, рассудительно объяснил всем психованным суть-да дело.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 мая 2017, 10:36

      Спасибо Андрей!!!!! Правильные слова сказал,удачи тебе в Кайрате

      8
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