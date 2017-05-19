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Аршавин назвал чемпионство «Спартака» заслуженным

19 мая 2017, 10:15
13

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не сомневается, что «Спартак» заслужил победу в чемпионате России в нынешнем сезоне.

«Все в чемпионате России заканчивается достаточно закономерно – команды примерно на тех местах, что и заслуживают. Конечно, всем поклонникам питерского клуба пережить этот факт трудно, но, если объективно, «Спартак» чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первым.

Соперники выглядели нормально, особенно «Зенит» осенью, но «Спартак» же и на зиму ушел с отрывом. Поэтому да – надо говорить о том, что он прибавил. За счет чего? Мне трудно сказать, потому что я не только не нахожусь в этой команде, но и никогда в ней не находился. Мне, опять же, трудно судить, но то, что между тренером и игроками в нынешнем «Спартаке» – отличный контакт, видно даже из Казахстана. Они едины, а это всегда залог побед.

Перед Лигой чемпионов усиливаться, безусловно, надо, хотя «Спартак» играл симпатично и боевито. Но насколько такого футбола будет хватать в Лиге чемпионов – посмотрим. О каких позициях думал бы в первую очередь? Об обороне. Причем даже не о конкретных позициях в ней, а о защитной линии в целом», – считает Аршавин.

Напомним, что «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mahone
1495179399
Спасибо Андрей!!!!! Правильные слова сказал,удачи тебе в Кайрате
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RedWhiteFans2
1495180719
Молоток Андрюха! Спокойно, рассудительно объяснил всем психованным суть-да дело.
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xapaycm
1495181955
Все по делу. Как бы кто не ругал Андрея, он принёс много пользы и сборной и клубам. Да и за границей поиграл так, что многим и не снилось. Молодец одним словом!
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OfaZavr
1495183225
Мнение адекватного человека.
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spartach n1
1495184036
Ну хоть чипс нормальные слова для поздравления подобрал,спасибо !
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piligrim1986
1495184044
с годами шава стал адекватен??? удивительно от него это слышать, что вдвойне приятно.
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Алекc
1495184602
Повзрослел поумнел!
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Клим Чугункин.
1495187188
Любит Андрейка пашютить,потроллить.
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Sergey9999
1495196627
Прав!
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Гладиатор++++===
1495215414
НУ ЧТО ОБЬЕКТИВНО.МОЛОДЕЦ ЗДЕСЬ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ.
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