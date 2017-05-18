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    Источник: Вальверде договорился о двухлетнем контракте с «Барселоной»

    Новым главным тренером «Барселоны» станет Эрнесто Вальверде. 53-летний испанец возглавит каталонский клуб по окончании сезона.

    По информации Le Blog du Barca, специалист уже согласовал условия двухлетнего контракта с сине-гранатовыми. Однако тренер и руководство «Барселоны» подписали соглашение, которое предусматривает отказ от сотрудничества любой из сторон.

    Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» хотят видеть у руля команды именно Вальверде.

    Напомним, что Вальверде, предыдущим местом работы которого был «Атлетик», сменит Луиса Энрике, ранее объявившего о своем уходе из каталонского клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 14:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 мая 2017, 15:44

      По моему Вальверде уступает в тренерском таланте Луису Энрике, но возможно это сейчас Барсе и нужно, принынешной команде им нужен больше тренер мотиватор , по моему Энрике уходит из Барселоны потому что ему просто надоело, сейчас там не возможно расти как тренеру, тем более всем известен его конфликт с Месси.Будет очень интересно посмотреть с кем он будет работать дальше.Желаю ему удачи на любом месте работы.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > hevbn 28 19 мая 2017, 10:52

      Барса Барсой. Пусть Ливерпуль приведет к чемпионству, или Милан. Там поля для роста обширные.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 18 мая 2017, 15:13

      Ну какой вельверде???? У него харизмы нет вообще, без эмоционального заряда большие матчи не выиграешь!!! будет барса и в следующем году без трофеев.((((

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 мая 2017, 14:34

      Не потянет Барсу,скушают его звезды!!!!!!!!

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