Источник: Вальверде договорился о двухлетнем контракте с «Барселоной»

По моему Вальверде уступает в тренерском таланте Луису Энрике, но возможно это сейчас Барсе и нужно, принынешной команде им нужен больше тренер мотиватор , по моему Энрике уходит из Барселоны потому что ему просто надоело, сейчас там не возможно расти как тренеру, тем более всем известен его конфликт с Месси.Будет очень интересно посмотреть с кем он будет работать дальше.Желаю ему удачи на любом месте работы.
Новым главным тренером «Барселоны» станет Эрнесто Вальверде. 53-летний испанец возглавит каталонский клуб по окончании сезона.
По информации Le Blog du Barca, специалист уже согласовал условия двухлетнего контракта с сине-гранатовыми. Однако тренер и руководство «Барселоны» подписали соглашение, которое предусматривает отказ от сотрудничества любой из сторон.
Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» хотят видеть у руля команды именно Вальверде.
Напомним, что Вальверде, предыдущим местом работы которого был «Атлетик», сменит Луиса Энрике, ранее объявившего о своем уходе из каталонского клуба.