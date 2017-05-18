Источник: Вальверде договорился о двухлетнем контракте с «Барселоной»

Новым главным тренером «Барселоны» станет Эрнесто Вальверде. 53-летний испанец возглавит каталонский клуб по окончании сезона.

По информации Le Blog du Barca, специалист уже согласовал условия двухлетнего контракта с сине-гранатовыми. Однако тренер и руководство «Барселоны» подписали соглашение, которое предусматривает отказ от сотрудничества любой из сторон.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» хотят видеть у руля команды именно Вальверде.

Напомним, что Вальверде, предыдущим местом работы которого был «Атлетик», сменит Луиса Энрике, ранее объявившего о своем уходе из каталонского клуба.