Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут вырасти на 37 миллиардов

на олимпиаде не хило так поднялись,со стадионом питерцев всё ни как не могут "нажраться"и вот ещё теперь на чм.ну где же ты великий ПУ.Ах да я забыл ведь всякого рода вротенберги,васильевы и т.д. твои друзья.а как ты раньше сказал "вы своих не бросаете".просто наша страна реально по коррупции на 1-ом месте в мире,факт.не из одной страны в мире столько не вывозят и не пилят бабла сколько в нашей.
Министерством спорта России подготовило проект, согласно которому расходы на подготовку к проведению чемпионата мира 2018 года могут вырасти. В проекте говорится об увеличении программы с 643,55 миллиардов рублей до 680,37 миллиардов. Таким образом, траты вырастут почти на 37 миллиардов рублей.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.