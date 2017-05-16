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    Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут вырасти на 37 миллиардов

    Министерством спорта России подготовило проект, согласно которому расходы на подготовку к проведению чемпионата мира 2018 года могут вырасти. В проекте говорится об увеличении программы с 643,55 миллиардов рублей до 680,37 миллиардов. Таким образом, траты вырастут почти на 37 миллиардов рублей.

    Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

    Источник: ТАСС

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    16.05.2017 21:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 18 мая 2017, 23:59

      на олимпиаде не хило так поднялись,со стадионом питерцев всё ни как не могут "нажраться"и вот ещё теперь на чм.ну где же ты великий ПУ.Ах да я забыл ведь всякого рода вротенберги,васильевы и т.д. твои друзья.а как ты раньше сказал "вы своих не бросаете".просто наша страна реально по коррупции на 1-ом месте в мире,факт.не из одной страны в мире столько не вывозят и не пилят бабла сколько в нашей.

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 17 мая 2017, 06:25

      Смету миллиардных расходов мы не увидим никогда.
      "Прозрачность" не практикуется.
      Засекречивается все,по принципу "лучше перебдеть"

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 17 мая 2017, 01:13

      Мне вот так нравится как они понемногу так кусочками объявляют о повышениях цены)

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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > xColaz 25 мая 2017, 14:17

      понемногу.......))))))

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 16 мая 2017, 23:51

      В питере еще и раздевалки хотят сделать помимо газона?

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 мая 2017, 22:48

      в питере золотыми нитями поле шить будут

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 16 мая 2017, 22:33

      Это на бэйджики ... с гордой надписью "почетный пилитель бюджета" ... забыли в первоначальную смету включить ...

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      Рейтинг: +33429

      oyabun 16 мая 2017, 22:30

      Будем честны перед собой, на домашнем чемпионате мира нашей сборной ничего не светит. Это доказывают все проигранные нашими игроками товарищеские встречи. И ведь это были отнюдь не лучшие сборные, которые приедут к нам. Так что спросим себя, нафиг нам нужен этот Чемпионат да ещё и за такие деньги? В стране все проблемы решены? Народ благоденствует, счастлив и никто ни в чем не нуждается? И не надо путать патриотизм с псевдопатриотизмом. На этом бесконечном увеличении расходов на ЧМ 2018 зарабатывают только наши вороватые чиновники. Страна, то есть мы с вами здесь выступаем только в роли статистов, которые должны послушно всё одобрять

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 мая 2017, 22:09

      какой то бред твориться, то ФСБ уже сделали так что могут изымать землю для госнужд сегодня, щас ещё и все деньги качают из страны, я хоть и патриот, ну уже даже не стесняются обворовывать людей.... а сами не могут ребёнку помочь сделать бесплатную операцию... собирает всегда простой народ.... что то с чем то твориться...

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > STAFOR13 16 мая 2017, 22:13

      Будь патриотом

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Чермындыр 16 мая 2017, 22:16

      своей страны, а не патриотом наших депутатов)

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > STAFOR13 16 мая 2017, 22:20

      К сожалению народ сам выбрал своих посетителей (((
      Власть злодеев - это наказание за вашу гражданскую пассивность. Платон.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 мая 2017, 21:51

      а почему не на 137 ??? или уже карманы под завязку набиты???

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 мая 2017, 21:49

      из них наверное миллиарда 3 на новое поле на крестовском...

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