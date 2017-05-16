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Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут вырасти на 37 миллиардов

16 мая 2017, 21:44
15

Министерством спорта России подготовило проект, согласно которому расходы на подготовку к проведению чемпионата мира 2018 года могут вырасти. В проекте говорится об увеличении программы с 643,55 миллиардов рублей до 680,37 миллиардов. Таким образом, траты вырастут почти на 37 миллиардов рублей.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (15)
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а013аа
1494960372
Кто-то опять спизданул 37 млрд
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mihail200606
1494960557
из них наверное миллиарда 3 на новое поле на крестовском...
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Павел Буре
1494960663
а почему не на 137 ??? или уже карманы под завязку набиты???
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STAFOR13
1494961765
какой то бред твориться, то ФСБ уже сделали так что могут изымать землю для госнужд сегодня, щас ещё и все деньги качают из страны, я хоть и патриот, ну уже даже не стесняются обворовывать людей.... а сами не могут ребёнку помочь сделать бесплатную операцию... собирает всегда простой народ.... что то с чем то твориться...
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oyabun
1494963016
Будем честны перед собой, на домашнем чемпионате мира нашей сборной ничего не светит. Это доказывают все проигранные нашими игроками товарищеские встречи. И ведь это были отнюдь не лучшие сборные, которые приедут к нам. Так что спросим себя, нафиг нам нужен этот Чемпионат да ещё и за такие деньги? В стране все проблемы решены? Народ благоденствует, счастлив и никто ни в чем не нуждается? И не надо путать патриотизм с псевдопатриотизмом. На этом бесконечном увеличении расходов на ЧМ 2018 зарабатывают только наши вороватые чиновники. Страна, то есть мы с вами здесь выступаем только в роли статистов, которые должны послушно всё одобрять
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Atom2020
1494963202
Это на бэйджики ... с гордой надписью "почетный пилитель бюджета" ... забыли в первоначальную смету включить ...
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KARAT777
1494964115
в питере золотыми нитями поле шить будут
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xColaz
1494972829
Мне вот так нравится как они понемногу так кусочками объявляют о повышениях цены)
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Gornostay
1494991515
Смету миллиардных расходов мы не увидим никогда. "Прозрачность" не практикуется. Засекречивается все,по принципу "лучше перебдеть"
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мистер-твистер
1495141147
на олимпиаде не хило так поднялись,со стадионом питерцев всё ни как не могут "нажраться"и вот ещё теперь на чм.ну где же ты великий ПУ.Ах да я забыл ведь всякого рода вротенберги,васильевы и т.д. твои друзья.а как ты раньше сказал "вы своих не бросаете".просто наша страна реально по коррупции на 1-ом месте в мире,факт.не из одной страны в мире столько не вывозят и не пилят бабла сколько в нашей.
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