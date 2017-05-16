Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут вырасти на 37 миллиардов

Министерством спорта России подготовило проект, согласно которому расходы на подготовку к проведению чемпионата мира 2018 года могут вырасти. В проекте говорится об увеличении программы с 643,55 миллиардов рублей до 680,37 миллиардов. Таким образом, траты вырастут почти на 37 миллиардов рублей.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.