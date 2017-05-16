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    Геркус заявил, что в переговорах с Алексеем Миранчуком есть положительные сдвиги

    Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что в переговорах с полузащитником Алексеем Миранчуком по поводу его нового контракта есть сдвиги в положительную сторону.

    «Впереди две игры, все комментарии касательно состава и тренерского вопроса мы будем давать после завершения чемпионата. Тогда же у нас будет понимание, кто остается в команде, кто покидает, тогда же начнутся переговоры по выкупу игроков, которые находятся сейчас в аренде.

    ‌Касательно продления контракта Миранчука есть подвижки в положительную сторону. Хенти вернется в команду автоматически, будет ли клуб оставлять его, решится по окончании сезона», – сказал Геркус.

    Действующее соглашение Миранчука рассчитано до декабря 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей, записав на свой счет пять мячей и пять голевых передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2017 16:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 мая 2017, 21:06

      нужно продлевать контракт

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 мая 2017, 18:55

      И что локомотив так носится с этим миранчуком? Окажется он вторым сычёвым

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 17:20

      Нужно его сохранить по крайней мере в ближайшей перспективе . если не остановится в развитии , все равно уйдет , мб и в Европу.

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