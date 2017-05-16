Геркус заявил, что в переговорах с Алексеем Миранчуком есть положительные сдвиги

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что в переговорах с полузащитником Алексеем Миранчуком по поводу его нового контракта есть сдвиги в положительную сторону.

«Впереди две игры, все комментарии касательно состава и тренерского вопроса мы будем давать после завершения чемпионата. Тогда же у нас будет понимание, кто остается в команде, кто покидает, тогда же начнутся переговоры по выкупу игроков, которые находятся сейчас в аренде.

‌Касательно продления контракта Миранчука есть подвижки в положительную сторону. Хенти вернется в команду автоматически, будет ли клуб оставлять его, решится по окончании сезона», – сказал Геркус.

Действующее соглашение Миранчука рассчитано до декабря 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей, записав на свой счет пять мячей и пять голевых передач.