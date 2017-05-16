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    Кавани не думает о голевых рекордах Ибрагимовича в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани был признан лучшим игроком сезона чемпионата Франции. По его словам, он счастлив от этого.

    «Признаюсь, что я очень счастлив. Думаю, это результат работы на протяжении всего сезона. Но я все же предпочитаю коллективные трофеи, хотя сегодня был особенный вечер.

    Хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, которые дали мне возможность выиграть этот трофей, и мою семью, и всех людей, работающих в «ПСЖ». Я не думаю о голевых рекордах Ибрагимовича в стане парижан. Думаю лишь о командных трофеях. Для меня это самое главное, ведь это остается в истории команды навсегда», – приводит слова Кавани L'Equipe.

    В текущем сезоне Кавани провел 35 матчей в Лиге 1. В них он забил 35 голов, отдал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2017 11:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 мая 2017, 13:24

      3 паса - жадный...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 11:53

      №5 мячей в 35 матчах - заслуживает уважения . Но одному не под силу выигрывать чемпионаты .

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 мая 2017, 11:44

      а чемпионами не стали в этом сезоне

      0
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