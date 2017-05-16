Кавани не думает о голевых рекордах Ибрагимовича в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани был признан лучшим игроком сезона чемпионата Франции. По его словам, он счастлив от этого.

«Признаюсь, что я очень счастлив. Думаю, это результат работы на протяжении всего сезона. Но я все же предпочитаю коллективные трофеи, хотя сегодня был особенный вечер.

Хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, которые дали мне возможность выиграть этот трофей, и мою семью, и всех людей, работающих в «ПСЖ». Я не думаю о голевых рекордах Ибрагимовича в стане парижан. Думаю лишь о командных трофеях. Для меня это самое главное, ведь это остается в истории команды навсегда», – приводит слова Кавани L'Equipe.

В текущем сезоне Кавани провел 35 матчей в Лиге 1. В них он забил 35 голов, отдал три результативные передачи.