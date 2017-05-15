Орлов считает, что Шатов не попадает в сборную России по причинам, не связанным с футболом

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов считает, что невызов полузащитника «Зенита» Олега Шатова в сборную России связан в большей степени с психологическими причинами, а не с формой игрока.

Сегодня главный тренер национальной команды Станислав Черчесов огласил расширенный список футболистов, приглашенных для подготовки к Кубку конфедераций. Хавбека сине-бело-голубых в нем не оказалось.

«Что касается Шатова, мне жалко его. Он был ведущим игроком сборной, одним из лучших. Он что, разучился играть? Не нашел общего языка с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Конечно, наверняка Шатов сам в чем-то виноват. Не бывает так, что в этой истории один виновен, а другой нет. Тренер не нашел мудрости, а Шатов должен быть более дипломатичен. Почему-то Луческу не стал ему доверять, сомневаясь в его искренности по отдаче футболу, игре. А результат – потеряли игрока сборной России. Шатов не попадает по причинам, которые не связаны с футболом, по другим, по психологическим.

Мы видим, что он потерял. Он сейчас не в той форме, в которой мог бы быть. И это обидно, что произошла такая история», – сказал Орлов.

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