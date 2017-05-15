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    Орлов считает, что Шатов не попадает в сборную России по причинам, не связанным с футболом

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов считает, что невызов полузащитника «Зенита» Олега Шатова в сборную России связан в большей степени с психологическими причинами, а не с формой игрока.

    Сегодня главный тренер национальной команды Станислав Черчесов огласил расширенный список футболистов, приглашенных для подготовки к Кубку конфедераций. Хавбека сине-бело-голубых в нем не оказалось.

    «Что касается Шатова, мне жалко его. Он был ведущим игроком сборной, одним из лучших. Он что, разучился играть? Не нашел общего языка с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Конечно, наверняка Шатов сам в чем-то виноват. Не бывает так, что в этой истории один виновен, а другой нет. Тренер не нашел мудрости, а Шатов должен быть более дипломатичен. Почему-то Луческу не стал ему доверять, сомневаясь в его искренности по отдаче футболу, игре. А результат – потеряли игрока сборной России. Шатов не попадает по причинам, которые не связаны с футболом, по другим, по психологическим.

    Мы видим, что он потерял. Он сейчас не в той форме, в которой мог бы быть. И это обидно, что произошла такая история», – сказал Орлов.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: Р-Спорт

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    15.05.2017 18:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +213

      Масоха 15 мая 2017, 23:02

      Ну а Орлов тот еще знаток. Пришло время сделать его главным тренером Зенита.Может тогда успокоится.

      0
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      Рейтинг: +213

      Масоха 15 мая 2017, 23:01

      Если по поводу Кокорина все понятно, то Шатов в последних матчах был не плох.В расширенный список заслужил попасть.

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 15 мая 2017, 21:12

      Я, например, считаю, что Луческу - самая большая ошибка Зенита за последние годы. Ну нельзя брать тренера в такие годы на быструю перспективу. Он просто в силу возраста уже немного по другому думает и видит все. Плюс он с предыдущим тренером почти полные противоположности, и зачем было менять курс на прямо противоположный? Я думаю, там не один Шатов за этот год не показал всего что может, но и вся команда была лишь слабой тенью себя. Если там одумаются и подберут нормального тренера, то на следующий сезон Зенит станет грозным соперником для всех... если не разворуют все опять...

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 мая 2017, 20:04

      Реально,сейчас,Шатов не в том состоянии,чтобы играть в сборной,но на чемпионат мира(при правильном к себе отношением) должен попасть,обязательно...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 20:01

      Уууууууууу , какие мы нежные , психология подвела . К мартену на пару недель и так заиграет , что о всякой психологии забудет .

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 15 мая 2017, 19:44

      В июне 2015 г. Шатов дал интервью "Р-Спорт", где сказал следующее: "Профессия футболиста — это тяжелая профессия. Однозначно профессия тяжелее, чем у вас (журналистов), тяжелее, чем многие другие профессии, потому что ту работу, которую мы ежедневно проводим по 3-4 часа в день, а кто-то тренируется и по 5 часов в день, не знаю, с чем это сравнить, может быть, только с работой у станка. Может быть, только на такой работе люди больше устают, чем мы»
      Известный спортивный журналист Игорь Рабинер написал в отмеску Шатову: «По-моему, они там совсем сошли с ума. И не просто оторвались от реальности, а взлетели в какой-то космос, из которого уже не возвращаются. Я общался с Шатовым несколько лет назад, это был вполне здравомыслящий и симпатичный молодой человек. Поражаюсь, что за считанные годы делает с игроками вонючая атмосфера российского футбола».
      Он также предложил Шатову заняться синхронным плаванием, посидеть полдня в воде «за те копейки, которые получают эти несчастные девочки».
      Похоже, что атмосфера российского футбола не изменилась, а Шатов к ней вполне приспособился.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > neveldomha 15 мая 2017, 22:19

      Некоторые журналисты весьма остры на язык,а так же и умом... Хороший совет..
      На этом диалог закончился? Или Шатов нашёл чем ответить?

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > семёнычев 16 мая 2017, 09:25

      Ответил своим отношением к делу. Потому и вне сборной.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > neveldomha 16 мая 2017, 13:16

      это как?

      поскольку вне сборной, значит форму так и не набрал и совету журналиста о переводе в синхронное плавание тоже не последовал.... а тогда какое отношение к делу он продемонстрировал? показал, что действительно устал и его слова о трудной доле футболиста не пустой звук?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 мая 2017, 19:41

      ВЫ,все,нижеподписавшиеся щенки..
      Уж Генадий Сергеевич( в свои года)..соображает куда лучше любого из вас.
      И не дай бог пройти вам такой-же путь..
      Вы думаете ему хорошо?
      Ему плохо.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 мая 2017, 19:39

      Он что забыл про травмы!

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 мая 2017, 19:21

      орлов параноик

      -1
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 19:06

      я посмотрю у Орлова с футболом совсем туго

      1
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