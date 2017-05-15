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  • Орлов считает, что Шатов не попадает в сборную России по причинам, не связанным с футболом

Орлов считает, что Шатов не попадает в сборную России по причинам, не связанным с футболом

15 мая 2017, 18:50
14

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов считает, что невызов полузащитника «Зенита» Олега Шатова в сборную России связан в большей степени с психологическими причинами, а не с формой игрока.

Сегодня главный тренер национальной команды Станислав Черчесов огласил расширенный список футболистов, приглашенных для подготовки к Кубку конфедераций. Хавбека сине-бело-голубых в нем не оказалось.

«Что касается Шатова, мне жалко его. Он был ведущим игроком сборной, одним из лучших. Он что, разучился играть? Не нашел общего языка с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Конечно, наверняка Шатов сам в чем-то виноват. Не бывает так, что в этой истории один виновен, а другой нет. Тренер не нашел мудрости, а Шатов должен быть более дипломатичен. Почему-то Луческу не стал ему доверять, сомневаясь в его искренности по отдаче футболу, игре. А результат – потеряли игрока сборной России. Шатов не попадает по причинам, которые не связаны с футболом, по другим, по психологическим.

Мы видим, что он потерял. Он сейчас не в той форме, в которой мог бы быть. И это обидно, что произошла такая история», – сказал Орлов.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия Зенит Шатов Олег Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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евгений сергеевичч
1494864363
я посмотрю у Орлова с футболом совсем туго
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Asbjorn
1494865268
орлов параноик
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_Kesh_Suntar_
1494866386
Он что забыл про травмы!
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shinnik
1494866478
ВЫ,все,нижеподписавшиеся щенки.. Уж Генадий Сергеевич( в свои года)..соображает куда лучше любого из вас. И не дай бог пройти вам такой-же путь.. Вы думаете ему хорошо? Ему плохо.
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neveldomha
1494866673
В июне 2015 г. Шатов дал интервью "Р-Спорт", где сказал следующее: "Профессия футболиста — это тяжелая профессия. Однозначно профессия тяжелее, чем у вас (журналистов), тяжелее, чем многие другие профессии, потому что ту работу, которую мы ежедневно проводим по 3-4 часа в день, а кто-то тренируется и по 5 часов в день, не знаю, с чем это сравнить, может быть, только с работой у станка. Может быть, только на такой работе люди больше устают, чем мы» Известный спортивный журналист Игорь Рабинер написал в отмеску Шатову: «По-моему, они там совсем сошли с ума. И не просто оторвались от реальности, а взлетели в какой-то космос, из которого уже не возвращаются. Я общался с Шатовым несколько лет назад, это был вполне здравомыслящий и симпатичный молодой человек. Поражаюсь, что за считанные годы делает с игроками вонючая атмосфера российского футбола». Он также предложил Шатову заняться синхронным плаванием, посидеть полдня в воде «за те копейки, которые получают эти несчастные девочки». Похоже, что атмосфера российского футбола не изменилась, а Шатов к ней вполне приспособился.
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dok66
1494867690
Уууууууууу , какие мы нежные , психология подвела . К мартену на пару недель и так заиграет , что о всякой психологии забудет .
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Юрий Крутько
1494867899
Реально,сейчас,Шатов не в том состоянии,чтобы играть в сборной,но на чемпионат мира(при правильном к себе отношением) должен попасть,обязательно...
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Smekaev
1494871923
Я, например, считаю, что Луческу - самая большая ошибка Зенита за последние годы. Ну нельзя брать тренера в такие годы на быструю перспективу. Он просто в силу возраста уже немного по другому думает и видит все. Плюс он с предыдущим тренером почти полные противоположности, и зачем было менять курс на прямо противоположный? Я думаю, там не один Шатов за этот год не показал всего что может, но и вся команда была лишь слабой тенью себя. Если там одумаются и подберут нормального тренера, то на следующий сезон Зенит станет грозным соперником для всех... если не разворуют все опять...
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Масоха
1494878468
Если по поводу Кокорина все понятно, то Шатов в последних матчах был не плох.В расширенный список заслужил попасть.
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Масоха
1494878561
Ну а Орлов тот еще знаток. Пришло время сделать его главным тренером Зенита.Может тогда успокоится.
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