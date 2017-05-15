Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иньеста не думает о продлении контракта с «Барселоной»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не думает о продлении своего контракта с клубом, а сосредоточен только на решении чемпионских задач в концовке текущего сезона.

    «Сейчас я не думаю об этом. Контракт с «Барселоной» у меня действует еще один год, и я очень счастлив здесь. А что касается будущего, то посмотрим, как будут развиваться события.

    Я бы хотел, чтобы следующий сезон оказался очень удачным как для меня, так и для самой команды. Сейчас же нам надо постараться закончить сезон на мажорной ноте», – приводит слова Иньесты Sport.es.

    В текущем сезоне 33-летний футболист провел в Примере 22 матча, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2017 08:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Zweerrr 15 мая 2017, 08:28

      Опять провокационный заголовок! Неужели нельзя без уток в названии!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11