Иньеста не думает о продлении контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не думает о продлении своего контракта с клубом, а сосредоточен только на решении чемпионских задач в концовке текущего сезона.

«Сейчас я не думаю об этом. Контракт с «Барселоной» у меня действует еще один год, и я очень счастлив здесь. А что касается будущего, то посмотрим, как будут развиваться события.

Я бы хотел, чтобы следующий сезон оказался очень удачным как для меня, так и для самой команды. Сейчас же нам надо постараться закончить сезон на мажорной ноте», – приводит слова Иньесты Sport.es.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел в Примере 22 матча, в которых отдал две результативные передачи.