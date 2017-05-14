Клопп начал рассматривать Коутиньо как игрока середины поля

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил, что по-другому станет на поле использовать полузащитника Филиппе Коутиньо. Специалист видит в бразильце потенциального игрока середины поля.

«Сейчас Коутиньо на поле выполняет роль «девятки». Но не исключено, что он сможет сыграть и «восьмерку». В таком случае у нас добавится креатива в середине поля, а по краям могут сыграть другие», – заявил Коутиньо.

В текущем сезоне Коутиньо провел в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.