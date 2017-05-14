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    Клопп начал рассматривать Коутиньо как игрока середины поля

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил, что по-другому станет на поле использовать полузащитника Филиппе Коутиньо. Специалист видит в бразильце потенциального игрока середины поля.

    «Сейчас Коутиньо на поле выполняет роль «девятки». Но не исключено, что он сможет сыграть и «восьмерку». В таком случае у нас добавится креатива в середине поля, а по краям могут сыграть другие», – заявил Коутиньо.

    В текущем сезоне Коутиньо провел в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    14.05.2017 11:21
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 14 мая 2017, 14:26

      Зачем? Джеррардом он из-за этого не станет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      bayern06 14 мая 2017, 11:52

      Для Барселоны готовить)

      0
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