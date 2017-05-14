Примера. «Реал» в матче с «Севильей» постарается вернуть себе лидерство в чемпионате

Пожелаем РЕАЛу на оступиться. Матчи мадридского дерби и эль-классико уже всё показали, теперь нужно выигрывать в каждом матче в своей манере до конца сезона. Здесь не противостояние с Барсой, это игра с самым главным соперником РЕАЛа - игра с самим собой. Не будем забывать про финал ЛЧ, а следовательно нельзя травмироваться и необходимо беречь силы. Пусть это не сказывается на красоте игры. Пожелаем победы и честного и красивого футбола.
«Реал» на своем поле проведет матч с «Севильей» в рамках 37-го тура Примеры. Мадридцы ведут борьбу с «Барселоной» за лидерство в чемпионате. Клуб уступает каталонцам первое место в турнирной таблице первенства при равенстве очков по дополнительным показателям. Однако у «Реала» есть игра в запасе. У «Севильи» еще есть шансы на третье итоговое место.
«Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию матча. Портал начнется текстовую трансляцию встречи в 21:00 по московскому времени.
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