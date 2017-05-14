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    Примера. «Реал» в матче с «Севильей» постарается вернуть себе лидерство в чемпионате

    «Реал» на своем поле проведет матч с «Севильей» в рамках 37-го тура Примеры. Мадридцы ведут борьбу с «Барселоной» за лидерство в чемпионате. Клуб уступает каталонцам первое место в турнирной таблице первенства при равенстве очков по дополнительным показателям. Однако у «Реала» есть игра в запасе. У «Севильи» еще есть шансы на третье итоговое место.

    «Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию матча. Портал начнется текстовую трансляцию встречи в 21:00 по московскому времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 06:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +66

      Нил78 14 мая 2017, 20:50

      Пожелаем РЕАЛу на оступиться. Матчи мадридского дерби и эль-классико уже всё показали, теперь нужно выигрывать в каждом матче в своей манере до конца сезона. Здесь не противостояние с Барсой, это игра с самым главным соперником РЕАЛа - игра с самим собой. Не будем забывать про финал ЛЧ, а следовательно нельзя травмироваться и необходимо беречь силы. Пусть это не сказывается на красоте игры. Пожелаем победы и честного и красивого футбола.

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      Рейтинг: +54

      Evklid 14 мая 2017, 18:00

      у Реала игра в запасе,почему он на 2?

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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 14 мая 2017, 11:49

      Теперь все матчи золотые. Удачи Реалу!
      Будущие чемпионы должны выигрывать!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 10:20

      Игра будет интересной!!!!! Удачи командам

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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 10:03

      Реал дома обязан побеждать .

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 мая 2017, 08:21

      Севилья горит желанием помочь Барселоне.

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 14 мая 2017, 07:54

      должны

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