Примера. «Реал» в матче с «Севильей» постарается вернуть себе лидерство в чемпионате

«Реал» на своем поле проведет матч с «Севильей» в рамках 37-го тура Примеры. Мадридцы ведут борьбу с «Барселоной» за лидерство в чемпионате. Клуб уступает каталонцам первое место в турнирной таблице первенства при равенстве очков по дополнительным показателям. Однако у «Реала» есть игра в запасе. У «Севильи» еще есть шансы на третье итоговое место.

«Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию матча. Портал начнется текстовую трансляцию встречи в 21:00 по московскому времени.

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