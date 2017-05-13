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    Ари обогнал Смолова и Дзагоева по количеству голов в РФПЛ

    Нападающий «Локомотива» Ари, оформивший дубль в поединке 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0), записал на свой счет 49-й гол в Премьер-лиге. Таким образом, бразилец обошел форварда «Краснодара» Федора Смолова и полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева по количеству забитых мячей в чемпионате России – в активе обоих игроков по 48 голов. На данный момент Ари имеет одинаковое число мячей с хавбеком «Крыльев Советов» Сергеем Корниленко. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил в РФПЛ 47 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 22:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 14 мая 2017, 21:07

      С каких это пор Корниленко стал хавбеком?)))) Писали бы уж сразу - "вратарём")

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 09:32

      Вообщем молодец конечно, но как в матче с Уралом не делай больше.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 мая 2017, 07:44

      талант только ленивый...

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 14 мая 2017, 00:32

      Ну это круто обойти опорника по количеству голов

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