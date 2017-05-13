Ари обогнал Смолова и Дзагоева по количеству голов в РФПЛ

Нападающий «Локомотива» Ари, оформивший дубль в поединке 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0), записал на свой счет 49-й гол в Премьер-лиге. Таким образом, бразилец обошел форварда «Краснодара» Федора Смолова и полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева по количеству забитых мячей в чемпионате России – в активе обоих игроков по 48 голов. На данный момент Ари имеет одинаковое число мячей с хавбеком «Крыльев Советов» Сергеем Корниленко. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил в РФПЛ 47 голов.
Источник: Бомбардир.ру